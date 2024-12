Imperio Kylie Jenner: cómo se transformo en la multimillonaria más joven del mundo

Kylie Jenner , con solo 27 años, supo desarrollarse como modelo, empresaria y personalidad televisiva , trabajando sobre todo en realities show. Comenzó su carrera a los 10 años protagonizando un programa junto a su familia , y desde ahí no salió de las pantallas.

Junto a su hermana Kendall, creó una línea de ropa con solo 15 años llamada Kendall & Kylie . Luego, en 2015, la menor de ambas lanzó su propia línea de cosméticos llamada Kylie Lip Kits , la cual pasó a llamarse Kylie Cosmetics al año siguiente. También lanzaron una aplicación móvil que alcanzó el número uno en iTunes App Store llamada Kendall and Kylie .

The Kardashians.jpg

El patrimonio de Kylie Jenner

De acuerdo con Celebrity Net Worth, portal especializado en estimar la fortuna de las celebridades de Estados Unidos, el patrimonio neto de Kylie Jenner es de u$s700 millones. También resalta que la influencer gana entre u$s40 y u$s100 millones al año.

Por otro lado, Forbes compartió la lista de las mujeres estadounidenses que hicieron su propia fortuna en 2024, en la que Jenner se colocó en el puesto 47 con una fortuna de u$s710 millones.

La mayor parte de su fortuna proviene de Kylie Cosmetics, empresa de la cual posee aproximadamente el 44,1% de la compañía, ya que en 2020 vendió el 51% a Coty por u$s600 millones. Por supuesto también obtiene grandes ingresos gracias a sus acuerdos de marca y publicidad en redes sociales.

Además, parte de su patrimonio de la joven proviene de sus propiedades, donde ha comprado y vendido varias casas en el sur de California. Su residencia principal actual es una mansión en Hidden Hills. La misma está valuada en u$s15 millones.

No obstante, la totalidad de la familia posee 12 propiedades que valen aproximadamente u$s300 millones en conjunto. Toda ellas tienen una gran cantidad de lujosas comodidades, como amplios vestidores, varias piiletas y spas, gimnasios, cines, canchas de básquet y complejos deportivos.

Kylie Jenner mansión.jpg La mansión de Kylie Jenner en Beverly Hills. People

Quién tiene más dinero en la familia Kardashian

La familia Kardashian-Jenner revolucionó el mundo del entretenimiento, la moda y la belleza, convirtiéndose en un fenómeno global. El hecho de ser una de las familias más influyentes de los medios, hizo que cada una de sus integrantes acumule impresionantes fortunas que las colocan entre las mujeres más ricas del planeta.

Kim Kardashian encabeza este ránking con una fortuna estimada en u$s1,7 mil millones, según la revista Forbes. Estos números tienen origen en su marca de maquillaje KKW Beauty, la línea de cuidado de la piel SKKN, y la popular marca de ropa SKIMS.

Kylie se posiciona en el segundo lugar, y tercera se ubica Kris Jenner con un patrimonio neto de u$s170 millones, fortuna que proviene en gran parte de su papel como productora ejecutiva de Keeping Up with the Kardashians y del 10% que obtiene de las ganancias de sus hijos.

Kourtney Kardashian, la mayor de las hermanas, se ubica en la cuarta posición con una fortuna de u$s65 millones gracias a sus apariciones en el reality familiar, y en los medios en general, y a su marca de estilo de vida, Poosh.

El top 5 lo completa Khloé Kardashian, con un patrimonio neto de u$s60 millones. Además de su participación en la serie documental de la familia, creó su propia marca de ropa, Good American, que se centra en la positividad corporal y la inclusión de todos los talles.