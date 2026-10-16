Justin Timberlake y Jessica Biel apuestan por una gaseosa proteica que busca facturar u$s20 millones

La compañía combina nutrición y sabor mientras prepara su llegada a más comercios estadounidenses y proyecta multiplicar sus ingresos durante el próximo año.

Las figuras del espectáculo amplían su presencia en el mundo empresarial con propuestas que buscan captar nuevos hábitos de consumo.

El cantante Justin Timberlake y la actriz Jessica Biel decidieron sumar un nuevo capítulo a sus carreras fuera del espectáculo: ambos se incorporaron como cofundadores de PRODA , una marca estadounidense que desarrolla gaseosas con proteínas y sin azúcar. Una apuesta que podría permitirles incrementar su fortuna millonaria .

La pareja llega en un momento en el que las marcas de alimentos y bebidas exploran productos que combinan conveniencia, sabor y atributos nutricionales . En este caso, la apuesta es trasladar las proteínas a un formato más parecido al de una gaseosa convencional, en lugar de recurrir a los batidos espesos que suelen asociarse con la nutrición deportiva.

Las bebidas funcionales ganaron espacio en el mercado al ofrecer algo más que hidratación o sabor . Algunas incorporan vitaminas, electrolitos, cafeína o proteínas, con el objetivo de responder a necesidades específicas de los consumidores. En ese escenario, las gaseosas proteicas intentan combinar dos categorías que tradicionalmente se encontraban separadas: los refrescos y los suplementos nutricionales.

El mercado de bebidas suma alternativas que combinan sabores tradicionales con características asociadas al bienestar y la nutrición.

PRODA busca diferenciarse con una fórmula que aporta 10 gramos de proteína por lata y cero azúcar , según la información difundida por la compañía. La bebida contiene proteína de suero de leche y los nueve aminoácidos esenciales, mientras que su presentación apunta a quienes prefieren una alternativa con gas antes que un batido convencional.

El desafío técnico no era conseguir que la proteína se disolviera sin alterar el sabor , la transparencia ni la sensación refrescante de una bebida carbonatada. El desarrollo llevó más de dos años y medio, según relató el emprendedor en una entrevista con Taste Radio.

El sabor como puerta de entrada es una de las ideas centrales del proyecto. La intención es que el consumidor elija el producto porque le gusta y que el aporte nutricional sea un atributo adicional, en lugar de que la compra esté asociada exclusivamente con una rutina de entrenamiento.

La propuesta incluye variedades como naranja clásica, limón y lima, limonada de frutilla, manzana dorada y cereza. También ofrece versiones inspiradas en bebidas populares de Estados Unidos, como root beer y Shirley Temple.

La industria alimentaria atraviesa una etapa de cambios, con marcas que buscan diferenciarse en un segmento cada vez más competitivo. PRODA

Qué es PRODA y cuál es el rol creativo de Justin Timberlake

PRODA es una compañía estadounidense fundada por Matthew Postlethwaite y Jeff Church, empresario de la industria de bebidas y cofundador de Suja Juice. A ese equipo se sumó Joey González, ejecutivo vinculado con Barry's, una cadena de entrenamiento físico, quien también participa como cofundador.

Con la llegada de Timberlake y Biel, la empresa busca sumar experiencia en desarrollo de marca, comunicación y conexión con el público. La pareja no se incorpora únicamente como imagen publicitaria: según el anuncio oficial, participará en la estrategia creativa, el desarrollo de productos, los nuevos sabores y las alianzas culturales.

La participación directa de los fundadores también puede ser relevante para una empresa joven que busca reconocimiento. Timberlake aporta una trayectoria internacional en la música y el entretenimiento, mientras que Biel suma su experiencia como actriz y productora.

Proyecciones financieras: de los u$s4 millones a la expansión nacional en EE. UU.

Las estimaciones de PRODA anticipan un salto considerable en sus ingresos: de aproximadamente u$s4 millones en 2026 a u$s20 millones en 2027. Eso supone multiplicar por cinco la facturación anual, una meta ambiciosa para una marca que comenzó a comercializar sus productos durante este año.

Las cifras corresponden a proyecciones de la empresa, no a ingresos ya concretados. Para alcanzarlas, PRODA necesita aumentar las ventas, sumar puntos de distribución y conseguir que la demanda se mantenga una vez que pase la novedad inicial.

La compañía registró un desempeño destacado en ventas por tienda dentro de su categoría durante el período analizado por la consultora Circana.

La expansión comercial será la prueba decisiva para comprobar si la propuesta puede salir del nicho de la nutrición deportiva y llegar a hogares, oficinas y otros espacios de consumo cotidiano. La compañía también busca captar a quienes ya compran gaseosas sin azúcar y están dispuestos a probar una alternativa con proteínas.