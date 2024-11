La empresa que busca democratizar la depilación láser en Argentina

En 2003, Rodrigo Ferrés, ahora CEO de Definit, no imaginaba que terminaría liderando una revolución en el mundo de la estética en Argentina. Su carrera comenzó en el sector financiero, pero un giro inesperado lo llevó al negocio de la depilación láser, que en ese momento era un lujo reservado a pocos. “Un amigo me propuso vender máquinas de depilación, algo que en esa época solo usaban grandes estrellas. Me di cuenta de que había una oportunidad para democratizarlo. El verdadero punto de partida fue mi experiencia como representante de una empresa estadounidense, Candela. Mientras veía cómo este tipo de negocios crecía en mercados como España, Brasil o EE.UU., en Argentina la calidad percibida era baja debido a la falta de tecnología de punta. Ahí surgió la idea: ¿qué pasaría si traemos la mejor tecnología a un modelo accesible para todos?, cuenta el empresario.