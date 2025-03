Eclipse solar parcial del 29 de marzo: cómo se vivió en la Argentina

¿A qué hora ocurrió el eclipse solar parcial?

Según la web de astronomía Space.com, el evento comenzó a nivel global a las 4:50 a.m. ET (hora del este de EE.UU.). El punto máximo, cuando la Luna cubrió la mayor parte del Sol, ocurrió a las 6:47 a.m. ET, y finalizó a las 8:43 a.m. ET.