La verdad sobre la herencia de John Lennon: Sean aclara cómo se dividió la fortuna entre los hermanos

La historia familiar de John Lennon sigue despertando interés décadas después de su muerte, entre recuerdos, versiones y asuntos que marcaron a sus seres queridos.

La herencia millonaria de John Lennon volvió a generar repercusiones públicas más de cuatro décadas después de su muerte. Esta vez, el tema salió a la luz a partir de una publicación de su hijo Sean, quien respondió a las versiones que sostienen que él recibió una parte mucho mayor del patrimonio familiar que su hermano mayor, Julian.

El intercambio se produjo en redes sociales, donde una imagen de ambos compartiendo un momento juntos dio pie a comentarios sobre sus respectivas infancias, el vínculo con su padre y las consecuencias económicas de aquella pérdida . La discusión recuperó una historia marcada por diferencias familiares y un prolongado conflicto legal en torno a los bienes del exintegrante de The Beatles.

El episodio comenzó después de que Sean compartiera una fotografía junto a Julian para celebrar su cumpleaños. La publicación mostraba a los hermanos pasando tiempo juntos y estaba acompañada por un mensaje afectuoso. La escena, que en principio parecía una muestra más de su relación cercana, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una discusión sobre el pasado de la familia.

Los hijos del músico británico construyeron sus propios caminos mientras el legado de una de las figuras más reconocidas de The Beatles permanecía bajo la mirada pública.

Un usuario respondió con una interpretación crítica de sus historias personales . En su comentario, planteó que Julian había tenido una relación más distante con su padre y que, además, habría quedado prácticamente excluido de la fortuna, mientras Sean habría recibido la mayor parte. También hizo referencia a los años de negociaciones y disputas judiciales que atravesó el hijo mayor de Lennon para reclamar una porción del patrimonio.

La respuesta de Sean llegó en ese mismo intercambio. En lugar de dejar pasar el comentario, decidió cuestionar la idea de que la distribución había sido profundamente desigual. Su intervención llamó la atención porque se trató de una declaración directa de uno de los beneficiarios de la herencia, un asunto sobre el que durante décadas circularon distintas versiones.

La discusión no surgió de la nada. John Lennon murió el 8 de diciembre de 1980, a los 40 años, tras ser asesinado en Nueva York. Su legado incluía no solo bienes y dinero, sino también derechos vinculados con su obra musical, canciones y otros activos relacionados con su trayectoria artística.

La administración de ese patrimonio quedó bajo el control de Yoko Ono, viuda del músico y madre de Sean. Julian, hijo de Lennon y su primera esposa, Cynthia Powell, era adolescente cuando murió su padre. Con el paso del tiempo, las diferencias en torno a la sucesión se convirtieron en una cuestión judicial que alimentó las especulaciones sobre cuánto había recibido cada uno.

Sean Lennon rompe el silencio: "Nuestros fideicomisos eran iguales"

La respuesta de Sean fue explícita. En inglés, escribió: “Julian y yo heredamos la misma cantidad de nuestro padre. Nuestros fideicomisos eran iguales. Aunque el suyo era ligeramente mayor, la diferencia era insignificante”. La aclaración apuntó al centro de la controversia: la supuesta desigualdad entre los fondos destinados a ambos hijos.

Los fideicomisos son estructuras legales que permiten administrar determinados bienes o recursos en beneficio de una o varias personas, de acuerdo con condiciones establecidas. En este caso, Sean aseguró que las cantidades asignadas a él y a Julian fueron equivalentes en términos prácticos, con una diferencia mínima a favor de su hermano.

El antecedente que suele alimentar las versiones sobre un reparto desigual es la disputa que Julian mantuvo con Yoko Ono por la herencia. El conflicto se prolongó durante años y terminó con un acuerdo en 1996, después de un proceso de negociación que se extendió durante aproximadamente 16 años. Distintos medios publicaron estimaciones sobre la suma que habría recibido Julian, aunque las cifras difundidas no siempre coinciden y el acuerdo no hizo públicos todos sus términos.

¿Cómo es la relación actual entre Julian y Sean Lennon?

Más allá del dinero, la publicación también volvió a poner el foco en el vínculo entre los hermanos. Julian es hijo de John Lennon y Cynthia Powell, mientras que Sean nació de la relación del músico con Yoko Ono. Los dos tuvieron experiencias distintas con su padre debido a la diferencia de edad y a las circunstancias familiares que atravesaron.

Julian tenía 17 años cuando Lennon fue asesinado. Sean, en cambio, tenía cinco. Esas diferencias suelen aparecer en las reconstrucciones sobre la familia y alimentan comparaciones acerca del tiempo que cada uno compartió con el músico. Sin embargo, no alcanzan por sí solas para describir la relación que desarrollaron entre ellos a lo largo de sus vidas.

En distintas oportunidades, ambos se mostraron juntos en eventos y publicaciones públicas. Sean también habló en entrevistas sobre el afecto que siente por su hermano y rechazó la idea de que exista una rivalidad permanente entre ellos. La fotografía que desencadenó el intercambio reciente volvió a mostrar esa cercanía, más allá de las interpretaciones que surgieron alrededor de ella.