n1u lanza su cuenta remunerada y ofrece el mayor rendimiento del mercado.

La solución financiera enfocada en el segmento gamer evoluciona su propuesta con la tasa de rendimiento más alta del mercado. n1u, la all in one wallet gamer, suma un nuevo feature que permitirá a los usuarios hacer crecer su plata con el actual rendimiento más alto del mercado. Sólo se necesita activar la función “Invertí” en la aplicación, aceptar los términos y así toda la plata que sea ingresada en la cuenta comenzará a generar crecimiento y rentabilidad diaria.