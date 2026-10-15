Subastan el Bentley Mulsanne de la Reina Isabel II: arranca con una base de US$ 460.000 + Agregar ámbito en









El vehículo fue usado por la monarca británica entre 2016 y 2019, todavía mantiene la mayor parte de su configuración original y se espera que cueste una fortuna.

El auto que transportó a la reina Isabel II por años se encuentra en subasta para conseguir un nuevo dueño. Gentileza - Broad Arrow

Un Bentley Mulsanne Extended Wheelbase de 2016, preparado especialmente para la Reina Isabel II, salió a subasta con una estimación de 450.000 euros, equivalentes a unos u$s520.000. Debido a su historia y el estado en el que se encuentra, se espera que cueste una verdadera fortuna.

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El auto forma parte de la subasta Global Icons Zoute Online de Broad Arrow Auctions y va a estar disponible hasta el 14 de octubre. Se trata de uno de los dos únicos ejemplares fabricados especialmente para que sea usado por la Casa Real británica.

El vehículo fue usado por 3 años para transportar a la reina. Gentileza - Broad Arrow Un auto real único: las modificaciones exclusivas encargadas por la Corona Bentley adaptó el interior del Mulsanne a las preferencias de Isabel II, que solía usar el vehículo con chofer. Entre las modificaciones más particulares hay una bandeja diseñada a medida para poner su cartera Launer London. Para incorporarla, la automotriz retiró los apoyabrazos centrales delanteros. El interior también contaba con:

escudo real incrustado en una moldura de nogal

cortinas traseras para mayor privacidad

asientos de cuero beige y verde oscuro

revestimientos de madera

alfombras de lana de cordero Al terminar su servicio oficial, algunos de esos elementos fueron retirados por pedido de las Caballerizas Reales. Bentley eliminó la bandeja para el bolso y el escudo de armas, y volvió a instalar los apoyabrazos originales. A pesar de eso, la mayor parte del habitáculo conserva la configuración que tenía durante los años en que fue usado por la reina. Por fuera, mantiene la pintura verde Barnato, su característica más reconocible.

Por dentro fue personalizado para Isabel II. Gentileza - Broad Arrow Del garage de la realeza a manos privadas: el recorrido del vehículo El Bentley fue patentado en octubre de 2016 y durante los tres años siguientes llevó a Isabel II a distintos compromisos oficiales. Entre ellos estuvieron el Día de los Campeones Británicos, el funeral de la condesa Mountbatten de Birmania y una ceremonia por el centenario del organismo británico de inteligencia y comunicaciones.

En 2019 terminó su servicio para la Casa Real, volvió a la fábrica de Bentley en Crewe, Inglaterra y permaneció ahí hasta después de la muerte de Isabel II, en 2022. La automotriz decidió quedarse con el otro ejemplar fabricado para la monarca e incorporarlo a su colección histórica, por lo que el vehículo que ahora sale a subasta es el único de los dos que pasó a manos privadas. En marzo de 2024 fue comprado por un coleccionista a través del programa de vehículos usados certificados de Bentley. Desde entonces recibió mantenimiento en Jack Barclay, concesionario oficial de la marca en Londres. Ese mismo año obtuvo además un reconocimiento del Club de Conductores de Bentley en el Concurso de Elegancia de Hampton Court Palace. Esta versión del vehículo es única. Gentileza - Bentley Motor, kilometraje y estado actual: cómo está conservado el Bentley de Isabel II El Mulsanne está equipado con un motor V8 biturbo de 6,75 litros, capaz de entregar 530 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática. La versión Extended Wheelbase tiene una carrocería más larga que el modelo convencional, aumentando el espacio disponible para los pasajeros traseros. A pesar de haber sido fabricado en 2016 y usado durante varios años por la Casa Real, el vehículo registra tan solo 9.650 kilómetros. Broad Arrow Auctions lo ofrece como el lote 121 dentro de Global Icons Zoute Online, con una estimación máxima que supera los u$s500.000.