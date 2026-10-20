Vaca Muerta: "Las inversiones inmobiliarias ya alcanzaron a triplicar las rentabilidades de un departamento en Buenos Aires"

Con una renta objetivo del 15% anual en dólares —frente a una renta bruta cercana al 5,7% de un departamento alquilado en la Ciudad de Buenos Aires— y distribuciones trimestrales, BIT Añelo propone otra ecuación frente al alquiler tradicional, que enfrenta el desafío de mejorar sus rendimientos: invertir por cama en alojamiento para empresas y delegar la operación.

El precio de compra y el alquiler que se puede cobrar definen buena parte de una inversión inmobiliaria. Por eso, al buscar un mayor rendimiento a la hora de invertir, vale la pena ampliar el mapa. En Añelo, el alojamiento de trabajadores de Vaca Muerta permite evaluar una alternativa al departamento urbano: inmuebles destinados a empresas que contratan plazas para sus equipos.

La diferencia comienza en el acceso. BIT Añelo, un desarrollo de NLK Capital que comercializa Techfinance dentro de su línea Rental Corp™, permite participar con tickets que comienzan desde el valor de una cama: u$s38.000 . Esto acerca el negocio tanto a quienes ya invierten en propiedades como a quienes buscan dar su primer paso, con la administración del alojamiento en manos de un operador profesional.

En un alquiler residencial, el ingreso depende del contrato con un hogar. En el alojamiento corporativo, las empresas necesitan hospedar personal según sus turnos, las tareas y la duración de sus operaciones. Contratan capacidad de alojamiento y servicios que deben funcionar de manera coordinada.

Esa diferencia modifica la explotación del inmueble. La distribución de los ambientes, la cantidad de plazas, el equipamiento y la gestión se piensan para atender a ese cliente empresarial. El rendimiento depende de cuánto se cobra por el servicio, qué ocupación se consigue y cuánto cuesta prestarlo.

Sobre esa lógica, BIT Añelo plantea un objetivo de renta del 15% anual en dólares, con distribuciones trimestrales. Es una proyección del negocio, cuyo resultado dependerá de la ocupación, las tarifas y los gastos , entre otras variables.

Al compararla con un departamento en Buenos Aires, importa hacer la misma cuenta: ingresos anuales en relación con el capital invertido, descontando los costos correspondientes. También cuentan el plazo hasta comenzar a cobrar y las condiciones para recuperar o vender la participación.

Buenos Aires y Añelo, cara a cara

Los datos públicos permiten dimensionar la brecha. Según el Index de Zonaprop de julio de 2026, un departamento en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires rinde en promedio 5,76% bruto anual. Ese dato es bruto: no descuenta expensas, impuestos ni períodos sin inquilino. BIT Añelo, en cambio, proyecta una renta objetivo del 15% anual en dólares para el inversor, unas 2,6 veces más.

La diferencia se explica por tres factores que actúan juntos.

Precio de entrada. Un departamento en Añelo se comercializa hoy en torno a u$s240.000. En BIT Añelo, en cambio, se puede ingresar desde una cama a u$s38.000, menos de una sexta parte de ese valor. Y si la comparación se hace por unidad, el descuento también es significativo: una unidad equivalente en BIT Añelo —cuatro camas a u$s35.000 cada una por descuento de volumen— suma u$s140.000, un 40% por debajo del valor de mercado. Cuanto menor es el capital necesario para generar un mismo ingreso, mayor es el rendimiento sobre lo invertido.

Valores de alquiler. La actividad de Vaca Muerta concentra en Añelo una demanda de alojamiento que la oferta local todavía no cubre, y las empresas contratan plazas a tarifas superiores a las de un alquiler residencial urbano.

Gestión corporativa. El cliente es una empresa que contrata capacidad por turnos y servicios, no un hogar con un contrato. Un operador especializado se ocupa de comercializar las plazas, sostener la ocupación y prestar los servicios, con el objetivo de maximizar el ingreso de cada cama.

Participar sin administrar un alquiler

Para quien busca generar ingresos, la gestión puede pesar tanto como el rendimiento. Conseguir clientes, coordinar ingresos y egresos, mantener las instalaciones y atender necesidades cotidianas requiere una estructura.

En BIT Añelo, esas tareas estarán a cargo de VMS —Vaca Muerta Services—. La empresa informa diez años de experiencia en la cuenca, más de 54.000 trabajadores hospedados y más de 850 camas bajo gestión.

El proyecto contempla seis edificios con capacidad total para 384 personas. Las unidades incorporan cocina, living comedor, dos dormitorios y dos baños, con servicios de limpieza, lavandería, conectividad y seguridad. El objetivo es ofrecer a las empresas una solución integral para alojar a sus equipos.

Del rendimiento esperado a la decisión

Desarrollado por NLK Capital y comercializado por Techfinance, BIT Añelo reúne inversión por cama, operación profesional y un esquema de renta preferida que prioriza el objetivo del inversor antes de habilitar la participación del operador en el excedente.

Para evaluar el ingreso, el interesado puede solicitar a Techfinance, la presentación del proyecto, el cronograma y las proyecciones de ingresos y gastos. Esa información permite conocer cuánto capital destinar, cuándo se prevén las primeras distribuciones y qué condiciones sostienen el rendimiento esperado.