Cuando fue que la clase laburante dejo de ser estable y prospera para pasar a ser pobre y vulnerable.

Interrogantes que aún quedan en el tintero del análisis, pero lo que no queda pendiente son los 6 millones de laburantes, pobres, que laburan todos los días, producen y no llegan al 20 de cada mes. Queda pendiente los 300 mil empleadores que arriesgan día tras día su patrimonio y sigue invirtiendo en la matriz productivo de un país que durante muchos años les dio la espalda y que hoy, algunos se sienten casta, pero espero que sea solo un sentimiento y que pronto pasen a tener la importancia que se merecen, porque recordemos que, sin empresas no hay empleo y que el motor de la economía argentina, son los empleadores.