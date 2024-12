El mercado ya palpita el segundo mandato de Donald Trump: los desafíos para Scott Bessent

En el país del norte, la injerencia del Congreso en el presupuesto es mayor. En concreto, aunque los republicanos cuentan con mayoría en la Cámara de Representantes, esta es extremadamente ajustada. No basta solo con tener visión, valentía y audacia, para recortar gastos se necesitan votos.

¿Qué pasará con el dólar en 2025?

Hasta ahora no mencionamos al dólar. En parte, el plan económico que plantea Bessent implicaría un dólar débil. En el caso de Argentina, el presidente del BCRA es el ex socio de Caputo, Santiago Bausili. Esto no quiere decir nada en particular, pero seguramente ayuda a la coordinación de políticas.

En cambio, en Estados Unidos, se mantiene un cierto respeto por la independencia de la autoridad monetaria. Así, Powell ocupará la silla en la Reserva Federal al menos hasta mayo de 2026. Lo que complicaría el plan de influir en las decisiones de tasa de interés.

¿Cómo es la relación de Donald Trump con la Reserva Federal?

La relación entre Trump y Powell puede resumirse en una sola palabra: compleja. A pesar de haber sido nominado por él en 2017 para encabezar el órgano rector de la política monetaria, está claro que hoy no es su candidato favorito.

Lo que no está tan claro es si existe una opción con una postura más laxa. De hecho, un nombre que resuena con frecuencia es el de Kevin Warsh -exgobernador de la Fed y también entrevistado para la Secretaría del Tesoro- quien a lo largo de años ha sido considerado como halcón.

De esta forma, incluso con un presidente de la entidad del agrado Trump, es difícil imaginar un cambio rotundo de rumbo.

TRUMP Y POWELL.jpg Donald Trump y Jerome Powell.

Más allá de los detalles, el mercado respalda la nueva dirección y lo que representa una pieza clave como Bessent. Desde aquel viernes 22 de noviembre hasta el miércoles siguiente, se registró un bull market en los Treasuries. Cabe destacar que el jueves no hubo actividad en Wall Street, y el viernes solo se operó media jornada debido al feriado del Día de Acción de Gracias. Bajo este marco, la tasa a 10 años (10Y) recortó 14 pbs, pasando de 4,4% el viernes a 4,26% el miércoles.

¿Qué pasará con la inflación en 2025?

La compresión de las tasas a largo y mediano plazo se vio impulsada por una menor expectativa de inflación futura. La inflación breakeven (o inflación implícita) a 10 años retrocedió 7 pbs (6 pbs corresponde al descenso del componente real).

En el mediano plazo, la inflación breakeven a 5 años bajó 9 pbs. En este punto vale la pena preguntarnos: ¿qué es la forward a 5 años a 5 años (5A5A)?

Es un instrumento financiero utilizado para medir las expectativas del mercado sobre la tasa de interés nominal promedio durante un período de 5 años, que comienza dentro de 5 años.

En este sentido, la inflación breakeven a 5A5A es clave para observar si la autoridad monetaria logra mantener las expectativas de inflación ancladas, ya que en los primeros 5 años la inflación puede verse afectada por distintos shocks.

Ahora que lo sabemos, esta métrica también comprimió 5 pbs desde el anuncio de Bessent. Lo que resume en parte la bienvenida positiva que le dio Wall Street.

Analista de PPI.