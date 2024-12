Un año de gobierno: el avance del autoritarismo bajo la bandera de la libertad

Milei dio su discurso inaugural de espaldas al Congreso de la Nación , quizás no lo veíamos tan claro en ese entonces, pero el paso del tiempo y la concatenación de hechos similares echa claridad.

Sumado a eso, el presidente Milei se encargó de insultar a todas aquellas personas que no piensan como él, y tienen una mirada del mundo diferente. En boca de Milei las y los legisladores (representantes del pueblo) "son ratas", el 85% de los periodistas (los que no le hacen entrevistas a él) "son ensobrados", todo aquel que no coincida con su visión económica es "un degenerado fiscal", y todo líder político opositor es atacado por él y su entorno de funcionarios + trolls.