PAMI cambió el trámite para personas con diabetes: qué documentación exige y cómo afecta a los afiliados

Conocé los nuevos requisitos para registrar a pacientes con diabetes en el padrón del organismo.

PAMI exige adjuntar los resultados de laboratorio en formato digital para empadronar a personas con diabetes. Los afiliados en tránsito deben realizar la gestión en la UGL o agencia más cercana.

El PAMI modificó el procedimiento de empadronamiento para las personas afiliadas con diabetes . Desde el 8 de junio de 2026, los médicos deben adjuntar documentación que respalde los resultados de laboratorio informados al registrar a un paciente en el padrón de la obra social.

La medida apunta a mejorar la actualización de la información clínica y los controles administrativos . Además, establece condiciones para los afiliados que están en tránsito, es decir, quienes se encuentran temporalmente en una zona distinta de la que figura en sus registros. En estos casos, el trámite debe realizarse en la Unidad de Gestión Local (UGL) o agencia de PAMI más cercana .

El nuevo procedimiento requiere que, al incorporar a una persona al Padrón de Afiliados con Diabetes , se adjunten los documentos que acrediten los resultados de laboratorio registrados en el sistema. Los archivos deben presentarse en formato PDF o JPG y cargarse en el momento de realizar el empadronamiento.

Entre los estudios que se utilizan para actualizar la información clínica figuran el análisis de glucemia y la medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c). Estos resultados permiten documentar el seguimiento de la enfermedad y deben estar respaldados por los informes de laboratorio correspondientes.

Además de los estudios, para gestionar la cobertura de insumos y medicamentos se solicita habitualmente el DNI, la credencial de afiliación y la receta electrónica . PAMI indica que el padrón debe actualizarse anualmente mediante el médico de cabecera. Los requisitos adicionales pueden variar según el producto o tratamiento solicitado.

Cómo afecta el cambio a los afiliados en tránsito

La modificación establece que los médicos de cabecera solo pueden empadronar a afiliados que pertenezcan a la misma Unidad de Gestión Local (UGL) en la que desarrollan su actividad. Por lo tanto, si una persona se encuentra temporalmente en otra jurisdicción, deberá dirigirse a la agencia o UGL de PAMI más cercana para realizar la gestión.

Esta disposición busca que el registro se efectúe dentro de la jurisdicción correspondiente y que la información clínica pueda verificarse correctamente. Para quienes están de viaje o permanecen temporalmente fuera de su lugar habitual de residencia, significa que no siempre podrán resolver el empadronamiento a través de su médico de cabecera habitual.

Para evitar demoras, es conveniente llevar el DNI, la credencial de afiliación y los estudios de laboratorio actualizados, además de la documentación que corresponda al tratamiento. Antes de concurrir, se recomienda consultar con la agencia de destino cómo presentar los resultados y qué pasos adicionales pueden ser necesarios para completar el registro.

Qué cobertura mantiene PAMI para las personas con diabetes

PAMI informa que brinda cobertura del 100% para insumos destinados al tratamiento de la diabetes, siempre que la persona afiliada esté registrada previamente en el padrón correspondiente. Entre los elementos contemplados se encuentran las tiras reactivas para medir la glucosa, las lancetas y otros materiales descartables utilizados para el control de la enfermedad.

La cobertura también incluye insulinas y medicamentos hipoglucemiantes orales, sujetos a los requisitos y procedimientos previstos para cada prestación. Para obtener estos productos, el afiliado debe contar con la indicación médica y mantener actualizados los datos requeridos por el organismo. Algunas insulinas o solicitudes de cantidades adicionales pueden necesitar documentación específica y autorización previa.

El cambio en el empadronamiento no implica, por sí solo, la eliminación de estas coberturas: introduce requisitos documentales para respaldar el registro y establece dónde deben tramitarlo los afiliados en tránsito.

Ante dudas sobre una solicitud o una demora en la provisión, se puede consultar a PAMI por sus canales oficiales o acudir a la agencia correspondiente.