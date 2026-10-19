Axel Kicillof creó una mesa interministerial para enfrentar los efectos de El Niño en la provincia de Buenos Aires

El organismo, coordinado por el Ministerio de Gobierno, reunirá a nueve carteras y a otros cuatro organismos y empresas provinciales. Además, las compras para atender las consecuencias del fenómeno tendrán trámite preferencial.

El gobernador Axel Kicillof creó la Mesa Interministerial para la prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación de los efectos adversos del fenómeno climático “El Niño” , con el objetivo de abordar de manera integral , desde las distintas áreas de gobierno, los eventos vinculados a ese fenómeno .

En los fundamentos de la medida -que fue oficializada a través del Decreto 1941 publicado este lunes en el Boletín Oficial del distrito-, la gestión bonaerense citó el último comunicado de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) , de julio, que advirtió que El Niño continuaba intensificándose de manera sostenida y que se esperaba que alcanzara la categoría de “evento fuerte” durante la primavera y el verano .

Según ese pronóstico, el sudeste de Sudamérica, región que incluye a la provincia de Buenos Aires, se ubica entre las zonas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a lo normal , aunque el decreto aclara que eso no implica una predicción determinista sobre los acumulados de lluvia ni sobre la ocurrencia de eventos extremos.

Ante ese escenario, el Gobierno consideró “imprescindible” conformar un ámbito de coordinación entre las distintas áreas del Ejecutivo.

La mesa será coordinada por el Ministerio de Gobierno y estará integrada por un representante titular y uno suplente de los ministerios de Gobierno, Economía, Salud, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Infraestructura y Servicios Públicos, Ambiente y Hábitat y Desarrollo Urbano. También la integrarán el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) , la Autoridad del Agua , la Dirección de Vialidad y la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) .

Los representantes tendrán carácter ad honorem y deberán tener un rango no inferior al de director provincial o, en el caso de Vialidad y ABSA, de gerente.

Los objetivos

Entre sus principales funciones, la mesa deberá promover acciones de prevención y respuesta para disminuir el riesgo y mejorar la calidad de vida de la población, en especial de los sectores más vulnerables, minimizar los perjuicios sobre la producción agraria y preservar los ecosistemas bonaerenses.

Además, tendrá a su cargo diseñar estrategias para fortalecer la gestión integral del riesgo y aumentar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos; coordinar los instrumentos provinciales de planificación ambiental y climática; y fortalecer la cooperación con los municipios, las universidades, las instituciones científicas, los sectores productivos y las organizaciones sociales. También deberá capacitar a los municipios y a otros actores, y promover la generación y difusión de información ambiental y climática para la toma de decisiones.

Por otra parte, el decreto establece que todas las contrataciones de bienes y servicios destinadas a afrontar las consecuencias de El Niño deberán tramitarse “con especial y prioritario despacho”. Para eso, los expedientes deberán llevar en forma visible la leyenda “Trámite preferencial - Atención por fenómeno ‘El Niño’”.

La norma faculta al Ministerio de Gobierno a dictar las normas complementarias necesarias para su implementación y lleva, además de la firma de Kicillof, la de los ministros Nicolás Kreplak (Salud), Javier Alonso (Seguridad), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Daniela Vilar (Ambiente), Silvina Batakis (Hábitat y Desarrollo Urbano), Pablo López (Economía), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Carlos Bianco (Gobierno).