Diputados aprobó fondos para discapacidad: cuáles son los cambios al proyecto del Gobierno + Agregar ámbito en









La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El texto mantiene las pensiones y suma garantías de salud, financiamiento y protección laboral.

La iniciativa mantiene el sistema de pensiones no contributivas por discapacidad y establece garantías para sus beneficiarios.

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que garantiza la continuidad de las pensiones por discapacidad e introduce modificaciones centrales a la propuesta original del Gobierno. La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, tras un acuerdo entre La Libertad Avanza, bloques aliados y sectores de la oposición. Ahora, el texto deberá ser tratado por el Senado.

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El proyecto mantiene las pensiones no contributivas, la compatibilidad con el empleo formal y el acceso a prestaciones de salud, además de establecer partidas específicas para financiar el sistema y mecanismos para evitar bajas arbitrarias de beneficiarios. Los cambios se incorporaron después de semanas de negociaciones y dejaron de lado los recortes que el Poder Ejecutivo había incluido en el Presupuesto 2027 para el área de discapacidad.

Discapacidad: cuáles son los cambios al proyecto del Gobierno El texto consensuado incorpora modificaciones centrales a la propuesta original de La Libertad Avanza y mantiene buena parte del sistema vigente. Los principales cambios son:

Continuidad de las pensiones: se mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización vinculada a ese haber.

Acceso mediante el CUD: se conserva el Certificado Único de Discapacidad como vía de acceso al beneficio.

Compatibilidad con el empleo formal: los beneficiarios podrán trabajar y conservar la pensión si sus ingresos no superan dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Cobertura de salud: se garantiza el acceso a un programa médico con las prestaciones básicas previstas en la ley 24.901.

Financiamiento específico: se establecen partidas presupuestarias del Ministerio de Salud y compensaciones del Tesoro si los recursos resultan insuficientes.

Pago de deudas a prestadores: el Gobierno deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos pendientes en un plazo de hasta 90 días.

Requisitos de acceso más claros: se establecen criterios precisos para reducir la discrecionalidad en el otorgamiento de las pensiones.

Auditorías periódicas: se prevén controles mediante el cruce de datos con Anses, Arca, Renaper y el SINTyS.

Garantías ante suspensiones: se incorporan mecanismos de notificación, derecho a defensa y rehabilitación provisoria cuando corresponda.

Protección del empleo: se blinda el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y se conservan beneficios impositivos para empleadores que las contraten por tiempo indeterminado. Las modificaciones incorporan financiamiento específico y plazos para cancelar las deudas con prestadores. Diputados Por qué se modificó el proyecto original Las modificaciones surgieron de semanas de negociaciones entre el oficialismo, los bloques aliados y la oposición. Mientras algunos sectores impulsaban una prórroga de la emergencia en discapacidad, La Libertad Avanza buscó reemplazar ese esquema por una normativa permanente.

La discusión se profundizó con la presentación del Presupuesto 2027, que incluía restricciones para acceder a las pensiones, eliminaba la compatibilidad con el empleo formal y proponía derogar el arancel unificado. El texto aprobado en Diputados dejó de lado esas medidas y ratificó buena parte del sistema vigente.

Cómo fue la votación en Diputados La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. La respaldaron Unión por la Patria, el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y bloques provinciales. Los votos negativos correspondieron a representantes de Córdoba, mientras que las abstenciones fueron del Frente de Izquierda. Durante el debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado afirmó: "Empezamos a andar un camino en el cual comenzamos a buscar consensos". Por su parte, Victoria Tolosa Paz destacó las garantías incorporadas para la cobertura de salud, la compatibilidad laboral y la prevención de bajas arbitrarias. El proyecto ahora deberá ser tratado por el Senado para continuar con el trámite legislativo.

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