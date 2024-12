El Fiscal general de Venezuela afirma que el gendarme secuestrado está "bien de salud"

Habló la mujer del gendarme argentino secuestrado en Venezuela

La situación entre Argentina y Venezuela por el paradero y el bienestar de Gallo continúa tensándose. Tras las acusaciones del fiscal venezolano, el gobierno nacional - a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich - instó al gobierno de Maduro a liberar a Gallo: "Queremos que se sea devuelto a Argentina de manera inmediata", sentenció la funcionaria.

En este contexto, la Gómez García detalló en una entrevista radial cómo vive el día a día del conflicto, tras haber recibido la acusación oficial por parte del fiscal general de Venezuela: "Por lo menos ya nos pusieron en un terreno en el que no lo teníamos. Seguimos con el pedido de una fe de vida. A nosotros nos dicen que él está bien pero no nos consta, no sabemos si está bien. Son 20 días que no sabemos nada, no lo escuchamos ni lo vimos. Creer en ellos es como seguir en el limbo, creerles en la mentira”

“Nos cayó como un balde de agua fría porque todo es mentira. Nahuel es un inocente que pasa sus días ahí encerrado, no sabemos en qué condición. Es una locura porque ellos saben que es mentira. Les costó 19 días armar todo este circo" agregó sobre el procesamiento confirmado por el régimen de Maduro.