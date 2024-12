El Gobierno le respondió a Axel Kicillof por Aerolíneas Argentinas: "La expropiaron y la quebraron"

Luego, el ministro de Economía, Luis Caputo, también cuestionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Nada que sorprenda. Empresas públicas = Fideicomisos = Obras públicas = Cajas políticas", manifestó en una publicación en X.

Axel Kicillof propuso comprar Aerolíneas Argentinas para evitar su privatización

La respuesta del gobierno llega luego de que el mandatario provincial presentara este lunes un plan para evitar la privatización de Aerolíneas Argentinas. "Es un instrumento central para el desarrollo, la conectividad. No es que nadie quiere Aerolíneas, la Provincia si la quiere", sostuvo.

La propuesta del mandatario fue comprar acciones de la empresa y convocará a otras provincias a participar del paquete de títulos de la línea de bandera, en caso que el gobierno de la Nación "quiera liquidarla".

"La provincia plantea que si hay intención de transferir nosotros empezamos un camino con gobernadores y trabajadores: vamos a trabajar también con sector aerocomercial y turístico porque creemos que es de las mejores del mundo", afirmó Kicillof en conferencia de prensa, a dos días de un nuevo aniversario de la compañía, fundada el 7 de diciembre de 1950.

"El Gobierno nacional ha amenazado con venderla, disolverla, llevarla a la quiebra. Si la Nación plantea venta de paquete accionario o transferencia a trabajadores o declararla en quiebra o disolverla, nosotros lo vamos a impedir, en la medida de lo posible", expresó el mandatario bonaerense.

"Ante la imposibilidad que tiene el gobierno nacional de gestionar nada queremos que se deje de mentir. No nos podemos dar el lujo para que liquide venda o mal venda a Aerolíneas. Si el Gobierno plantea liquidarla que sepa que el gobierno de la provincia la va a sostener. Aerolíneas no se vende: hay 21 destinos del interior a los que solo viaja la línea de bandera. Destinos a los que llama no rentables", remarcó.

"Quieren cerrar vuelos. Estamos en la antesala de una estafa", subrayó. "Hoy estamos a la espera pero preparándonos para una decisión: la provincia de Buenos Aires empieza a explorar todos los caminos para dar una respuesta. No estamos en condiciones de que el Gobierno destruya Aerolíneas . No podemos atravesar un vaciamiento ni una estafa. Nosotros vamos a impedir el desastre. La provincia tiene diferentes caminos, algunos necesita de la Legislatura", enfatizó.