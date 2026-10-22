El peronismo se reunió en la Casa de La Pampa y cerró filas en defensa de las PASO

Gobernadores, legisladores y dirigentes de los distintos sectores del PJ cenaron durante más de tres horas en la sede porteña de la provincia. Ratificaron la “vocación de unidad”, advirtieron que eliminar las primarias “puede transformarse en una trampa” y anticiparon propuestas para el debate del Presupuesto.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , el líder del Frente Renovdor, Sergio Massa y el diputado Máximo Kirchner volvieron a compartir una mesa con gobernadores y legisladores del peronismo para cerrar filas frente a la ofensiva del Gobierno contra las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) . La cumbre se hizo este jueves por la noche en la Casa de la Provincia de La Pampa , en Suipacha 346, en la Ciudad de Buenos Aires, donde los dirigentes permanecieron entre las 19 y las 22.30. De allí salieron con un mensaje común: sostener las primarias, coordinar posiciones en el debate del Presupuesto y ratificar la “vocación de unidad” del peronismo .

Junto al gobernador bonaerense y al tigrense participaron sus pares Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), que ofició de anfitrión, y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el senador y exgobernador santiagueño Gerardo Zamora , y los jefes de los bloques de Unión por la Patria en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez . La situación económica y social, el Presupuesto 2027 y la intención del presidente Javier Milei de eliminar o suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias dominaron la conversación .

A la salida, Martínez resumió los ejes del encuentro. “Hablamos de la situación dramática de las familias, de las obras paralizadas, de todo eso. También del Presupuesto, de tener propuestas claras sobre discapacidad, obras, universidad y financiamiento de las provincias por el impacto de El Niño”, enumeró el diputado. Y agregó: “En tercer lugar, se habló de las PASO: Milei las quiere suspender. Tenemos una mirada de unidad del peronismo, de convocar y ampliar ”.

En la misma línea se expresó Ziliotto, anfitrión del encuentro. “Coincidimos en la situación de las familias argentinas. Nos preocupa la situación económica, social, laboral y productiva; son los debates del peronismo. Vamos a seguir convocando para garantizar la unidad”, sostuvo el mandatario pampeano. Además, aclaró: “No hablamos de candidaturas, sí de lo que tenemos que hablar: revalorizar el sistema electoral” .

“Nadie puede quedar afuera, hay que ampliar el campo popular. La idea es convocar a un frente político”, planteó Ziliotto, que también reclamó “un presupuesto en favor de la gente” que fortalezca los recursos de las provincias y las universidades. “No es momento de candidaturas, pero sí de pensar en sumar más compañeros al campo popular. Hay otra Argentina posible”, completó y adelantó que "próximamente ampliaremos la convocatoria" a otros espacios.

En tanto, Mayans criticó al gobierno nacional "por desfinanciar a las provincias", analizó que "hay una gran crisis económica con pérdida de empleo" y destacó que, por ello, "hablamos de la situación de la gente".

De qué se habló

Según pudo confirmar Ámbito en la reunión -que incluyó una cena- se abordaron cuatro puntos. Los participantes, señalaron que analizaron “con mucha preocupación la situación económica, social, productiva y laboral de la Argentina”. Hablaron de “las y los argentinos que pierden su trabajo o tienen miedo de perderlo”, advirtieron que “a muchísimas familias argentinas les cuesta llegar a fin de mes” y calificaron de “gravísima” la situación de las familias sobreendeudadas.

Los dirigentes también evaluaron la situación de las personas con discapacidad y su financiamiento, a partir de lo aprobado el miércoles en Diputados, y el financiamiento de las universidades, “con un gobierno que incumple una ley del Congreso”. Plantearon, además, “la situación dramática de las provincias argentinas, de su financiamiento y de la industria y las economías regionales”, y advirtieron que, en pleno impacto de El Niño, “las provincias y los municipios están sin ningún acompañamiento del gobierno de Milei”. “Mientras tanto, tenemos al gobierno rifando nuestra soberanía y nuestros recursos naturales”, cuestionaron.

En el segundo punto, los referentes del peronismo afirmaron que esos temas los están “debatiendo a fondo” en la discusión del Presupuesto, donde presentarán propuestas concretas desde el bloque. Apuntarán a mejorar rutas, la construcción de viviendas y la infraestructura social; garantizar los recursos para las personas con discapacidad y sus prestaciones; hacer cumplir la ley de financiamiento universitario, y darles recursos a pueblos y provincias para mitigar los efectos de El Niño.

El tercer punto apuntó directamente contra la Casa Rosada. “Ante este panorama, Milei solo piensa en reformar las reglas de juego electoral”, sostuvieron. Y fijaron posición: “Creemos que hay que sostener las PASO como herramienta, siendo conscientes de que cualquier intento de eliminación o suspensión puede transformarse en una trampa para la sociedad”.

Por último, ratificaron “la vocación de unidad del peronismo y del campo popular”. “Estamos convencidos de que hay que seguir convocando y ampliando para construir la alternativa política que necesita nuestro país y nuestro pueblo”, concluyeron.

Kicillof y las PASO

Horas antes del encuentro, Kicillof había pedido que el peronismo y otros sectores opositores coordinen una posición común para sostener las primarias. El gobernador alertó que una eventual eliminación de esa instancia favorecería el objetivo de Javier Milei de obtener la reelección.

“Desde que cayó (Manuel) Adorni, el Gobierno se está dedicando a una sola cosa, que es la reelección de Milei (...) Están viendo cómo lograrla. Y entre una de esas cosas está la eliminación de las PASO. Milei se juntó con sus consultores, sus encuestadores, y les dijo: ‘Para que me vaya bien a mí, tengo que sacar las PASO’”, afirmó en una entrevista con C5N. “Sacar las PASO es lo que beneficia a Milei. Cuando nos reunimos con diferentes sectores, lo que hablamos fue que había que ver cómo nos armábamos para que no puedan manipular el sistema electoral al beneficio de la reelección de Milei”, agregó.

El último cónclave entre los referentes de las distintas tribus peronistas había sido el 11 de agosto en el Hotel Emperador, en la Capital Federal. En aquella ocasión, la señal que buscaron transmitir fue la de un frente común para defender la continuidad de las PASO, que el Presidente pretende eliminar de cara a las elecciones de 2027.

Ese primer encuentro ya había funcionado como muestra de coordinación frente a la ofensiva oficial contra las primarias. Pero esta vez, según los presentes, el tono fue otro. “Este encuentro fue muy bueno, con muy buen clima, mejor que el anterior”, resumió ante Ámbito uno de los participantes.

El futuro de las PASO

Todo depende de lo que pase en el Congreso. Milei le encargó a Diego Santilli reunir el apoyo de los gobernadores aliados para eliminar o suspender las primarias. La Casa Rosada asegura que está cerca de conseguir los votos, pero hasta ahora no logró llevar el proyecto al recinto. En La Plata creen que todavía no los tiene.

Mientras la mayoría de las provincias se encamina a separar sus comicios de la elección presidencial, Buenos Aires aparece por ahora como la excepción. Si las PASO siguen vigentes, en territorio bonaerense se votaría todo el mismo día, con dos urnas. En una se elegirían presidente y diputados nacionales con boleta única de papel. En la otra, gobernador, intendentes, concejales y consejeros escolares con la boleta partidaria tradicional, un sistema que Kicillof pretende conservar para las categorías provinciales.

La razón de fondo está en la Ley 14.086, que regula las primarias bonaerenses. La norma establece que, cuando la Nación convoca a PASO, las provinciales deben hacerse el mismo día, y fija que la convocatoria se haga con entre 120 y 150 días de anticipación, lo que deja muy poco margen para mover el calendario. “Lo de hacer elecciones concurrentes es porque no queda otra. No dan los tiempos con PASO para modificar fechas. Sin PASO, desdoblar es una opción”, admitieron a Ámbito desde el Gobierno bonaerense.

En el entorno del gobernador agregan otro argumento: sostienen que la acumulación de elecciones termina por desalentar la participación. Entre los jefes comunales, sin embargo, no todos ven la cuestión cerrada. “Si todos los gobernadores desdoblan, por algo es”, deslizó un intendente ante la consulta de este medio.

Si las PASO nacionales caen, el escenario cambia. La ley bonaerense seguiría en pie y el gobernador recuperaría la facultad de fijar la fecha de las primarias provinciales, salvo que la Legislatura vuelva a suspenderlas. Eso fue lo que ocurrió en 2025: el Congreso eliminó las PASO para las legislativas nacionales, la Legislatura bonaerense las suspendió por única vez para ese año y Kicillof desdobló por decreto los comicios provinciales, que se votaron el 7 de septiembre. Esa decisión todavía le genera reproches del kirchnerismo, aunque desde el MDF la defienden como una muestra de autonomía política.

Para ese escenario, en el kicillofismo conviven dos miradas. Un sector plantea mantener las primarias bonaerenses para la categoría de gobernador en una elección concurrente con la nacional. Otro, más cercano al mandatario, no descarta repetir el desdoblamiento.

En el resto del país, Tucumán ya fijó su elección para el 9 de mayo de 2027, y Santa Fe programó sus PASO para el 18 de abril y las generales para el 13 de junio. Neuquén, Chubut, Río Negro, Chaco, Corrientes y Mendoza anunciaron que separarán sus comicios, aunque todavía sin fecha. Córdoba, Entre Ríos, Salta, Misiones, Jujuy y San Juan analizan el mismo camino.