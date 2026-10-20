El peronismo también se prepara para dar la "batalla cultural"

Distintos sectores del peronismo coinciden en un punto con el presidente Javier Milei: es necesario dar una batalla cultural . Pero, por supuesto, no en el sentido libertario. La batalla será en contra de la cultura del individualismo, para rescatar un proyecto nacional. En tal sentido, tienen resuelto crear una Universidad Justicialista (UNIJUS).

Se trata, explican, de rescatar valores y formar cuadros políticos. Dictará carreras de grado y temas de gestión pública. La iniciativa se enmarca en la necesidad de proponer una renovación del peronismo basada en un modelo de desarrollo productivo.

Entre los prohombres del peronismo que están trabajando en la constitución de esta casa de estudios se encuentran Juan Manuel Urtubey (exgobernador de Salta, Juan José Álvarez (exministro de Justicia y de Seguridad), Martín Llaryora (gobernador de Córdoba), Juan Manuel Olmos (presidente de la Auditoría General de la Nación), Omar Perotti (exgobernador de Santa Fe), Jorge Sola (secretario general del Sindicato del Seguro y miembro de la CGT), entre otros dirigentes. Dicen que la iniciativa también fue planteada a Cristina Kirchner quien dio su visto bueno.

La intención de los organizadores es anunciar la conformación de la UNIJUS a más tardar a fines del mes próximo. Para ello prevén convocar –en canales de streaming– a todos los sectores que hoy integran el peronismo.

Lo explican con distintos argumentos, pero el más importante es que “por el modelo económico elegido, que favorece a pocos sectores con bajo nivel de empleo, no hay forma de que la gente sienta una mejora sensible en sus bolsillos antes de las elecciones”. También hablan de la "desilusión de la gente". Aseguran que el caso de Manuel Adorni impactó fuerte en la sociedad. "Es que el voto a Milei fue un mensaje de rechazo a toda la dirigencia, a la corrupción, a la casta", explica un viejo dirigente justicialista. A ello agrega que “el Presidente se ha alejado de la gente” y todo esto lleva a que una parte de la sociedad “sienta que el Gobierno ya no tiene autoridad para seguir pidiendo sacrificios”.

Creen que la situación social tenderá a empeorar a medida que se siga deteriorando el Estado. Apuntan, en este sentido, a los crecientes problemas financieros del PAMI o a la falta de obras públicas que puede quedar en evidencia, por ejemplo, como consecuencia del fenómeno climático El Niño.

En tanto, el problema que enfrenta el peronismo es la falta de un candidato que satisfaga a todos los sectores. De ahí que la mayoría considere necesaria una votación interna.

Precisamente para debilitar a la oposición, La Libertad Avanza está haciendo todo lo posible por derogar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Todavía no parecen tener los votos en el Congreso, pero dirigentes del peronismo consideran que, si se derogan las PASO, el partido deberá convocar a una interna para resolver su candidato. Es decir, señalan que no podrá ser el resultado de acuerdos entre dirigentes.