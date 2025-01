Elecciones 2025: Bullrich presionó a Macri para que defina si es oficialista u opositor

E insistió: "Me parece que tiene que definirse en otro lugar para que realmente sea un acuerdo en el que todo el mundo gane, pero, sobre todo, gane el país; que lo que se suma sea para que todos tiren más fuerte del carro".

La expresidenta del PRO, hoy alineada a LLA, avisó que las negociaciones por los temas electorales no se activarán ya mismo, sino que serán más adelante porque ahora la prioridad serán las sesiones extraordinarias en el Congreso que iniciarán en una semana.

A su vez, evitó hablar de la interna en el PRO, dividido actualmente entre diferentes sectores, como el que lidera Macri, el larretismo y los que quieren acercarse a LLA.

"No quiero hablar tanto del PRO porque soy parte del Gobierno y todo se lee en término de pelea y no es lo que a mí me interesa. Eso lo va a decir la historia de las próximas elecciones", se excusó.