Gobernador catamarqueño Jalil se suma a Jaldo: se abre de UP para avalar Ley Bases

El mandatario de Catamarca Raúl Jalil anunció que desde su provincia apoyarán la Ley Bases y así no acompañarán la posición del bloque de Unión por la Patria (UP). El espacio peronista en la Cámara Alta podría así perder dos votos clave para intentar frenar el proyecto de Javier Milei. Y podrían ser más, si avanza el plan de seducción del ministro del Interior Guillermo Francos sobre gobernadores de UP (y también provincialistas)