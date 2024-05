Lo que se dice en las mesas: festejos por el "primer chico" y dudas con el crawling peg

Mientras el oficialismo y sus adláteres liberales, menemistas y fanáticos libertarios no paran de celebrar la primera conquista parlamentaria, en realidad el “primer chico” ya que aún falta el Senado, tras casi cinco meses de gestión de Javier Milei , el Banco Central (BCRA) sorprendió con un nuevo recorte de la tasa de interés de referencia de otros 10 puntos, al 50% nominal anual. El segundo recorte consecutivo en una semana (además subió el encaje para cuentas remuneradas de los FCI). Bien para seguir licuando y depurando el balance del ente monetario pero dejando dudas sobre el ritmo de devaluación mensual.

En el ínterin muchos encuentros reservados entre referentes del mercado financiero y del negocio agroexportador con hombres de Economía y del BCRA como Pazo, Furiase, e Iraeta, entre otros. Según comentan partícipes de dichos encuentros, los invitados se fueron con la visión de la preocupación oficial por el ritmo de liquidación de divisas por parte de los exportadores . El bajo nivel de liquidación de la cosecha registrada en abril, con algunos atenuantes, como lluvias y medidas de fuerza gremiales, fue una señal. Abril, si bien superó a marzo con más de u$s1.900 millones, fue más de un 20% inferior que un año atrás en medio de “La niña”. Lo bueno es que este año, a diferencia del 2023, hay cosecha. Lo malo es que el BCRA necesita seguir comprando reservas, hoy todavía está en negativo, en términos netos. La bajada de línea oficial fue obviamente inducir a los chacareros a vender, para que las “cerealeras” liquiden. Pero a diferencia del infierno que enfrentó De la Rúa, hoy los precios no son tan buenos pero tampoco aún tan malos como a comienzos de los 2000. Con estos precios bajos y el tipo de cambio oficial de exportación, los productores venderán lo mínimo indispensable y harán silo-bolsa. Por eso están preocupados en el Gobierno. Lo curioso es que en algunos encuentros los privados se fueron con la idea de que el dólar blend (80/20) se acababa en junio como pedía el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero en otros que seguía. Vale señalar que este tema, entre otras cosas, es clave para la brecha cambiaria. Y como dejó en claro un hombre del mercado exportador en una de esas reuniones, la brecha es termómetro del ritmo de venta de los productores quienes retienen si la brecha sube.

En lo que sí concuerdan todos es que el Gobierno hará todo lo posible por no volver a devaluar con un salto discreto. Eso estaría fuera de la caja de herramientas les dijeron los funcionarios anfitriones. Si bien también el impuesto PAIS estuvo en el orden del día de estos encuentros, la posibilidad de una disminución para los insumos intermedios y fertilizantes ahora que está la siembra fina parece que no hubo plafón como para esperar un cambio en el corto plazo. Unos, ilusos, hablaron incluso de rebaja de retenciones para la próxima campaña. De lo único que querían escuchar los funcionarios y asesores era que iba a mejorar la liquidación de la cosecha, el resto se verá más tarde. Sin embargo, uno avezado conocedor de todo el mundillo agroexportador, les advirtió que la mayor parte de la producción se lleva a cabo en campos alquilados, por ende, gran parte de la soja que hoy no se está liquidando es la que está precisamente en manos del que arrienda el campo y que va vendiendo a lo largo del año o especula con instrumentos financieros.