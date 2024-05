Optimismo en el Gobierno por la ley Bases: aseguran que puede convertirse en ley el 17 de mayo

" Soy muy optimista, por sentido común se debería aprobar. El jueves 17 de mayo la Ley Bases y el paquete fiscal podrían ser ley. Creo en el apoyo de los gobernadores", señaló Paoltroni en una entrevista en Radio Metro este viernes, y apuntó que pueden recibir acompañamiento de legisladores del justicialismo: "El kirchnerista no tiene nada que ver con el peronista clásico".

Senadores La Libertad Avanza Bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Senado: cómo están compuestos los bloques

El Senado cuenta con los siguientes espacios:

Unión por la Patria : 33 senadores

: 33 senadores Unión Cívica Radical: 14 senadores.

14 senadores. PRO : 7 senadores.

: 7 senadores. La Libertad Avanza : 7 senadores.

: 7 senadores. Unidad Federal : 3 senadores.

: 3 senadores. Por Santa Cruz : 2 senadores.

: 2 senadores. Frente Renovador de la Concordia (Misiones) : 2 senadores.

: 2 senadores. Comunidad (Neuquén) : 1 senadora.

: 1 senadora. Juntos Somos Río Negro : 1 senadora.

: 1 senadora. Partido por la Justicia Social (Tucumán) : 1 senadora.

: 1 senadora. Encuentro Republicano Federal: 1 senador.

Francisco Paoltroni cuestionó que se hable de femicidios: "Masculinicidio no existe"

En la misma entrevista, Francisco Paoltroni, criticó la figura penal que agrava delitos en caso de femicidios.

La declaración del senador nacional se dio en el marco de la explicación de una de sus intervenciones más mediáticas en la Cámara, donde entendió que Javier Milei le hacía acordar al cuento de La Bella Durmiente: "Resulta que viene una bruja a una casa, los dejó a todos durmiendo pero gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos".

"El príncipe nos hizo el amor. No diferencié género, no personifiqué y hablé de un acto de amor, ¿Cuál es el problema? El príncipe nos hizo el amor y nos despertó a todos", aclaró y añadió: "Si tenés la cabeza muy rebuscada y querés hablar de un acto de violación, eso habla de la manera que nos durmieron con las diferencias izquierda-derecha y hombre-mujer".

Luego, consideró que "si es un femicidio es un horror, pero un masculinicidio no existe. Ese debate vacío donde nos durmieron veinte años. El masculinicidio no existe ¿Para vos está bien? Entonces hablemos de homicidio". "¿Hay una pena mayor por femicidio que por masculinicidio?", preguntó Paoltroni y reflexionó: "Son las divisiones que generaron estos 20 años, la gente se pasó debatiendo esto, hablar con la E, estas cosas. ¿Cómo me voy a arrepentir de hablar de un acto de amor?".