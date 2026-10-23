Javier Milei, tras el sobreseimiento en la causa $LIBRA: "La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar"

El Presidente celebró el fallo que también benefició a su hermana y denunció una “operación política y mediática”. En un mensaje en redes sociales, apuntó contra periodistas y preguntó quién lo compensa por las acusaciones.

Javier Milei publicó un mensaje contra medios y opositores después de su sobreseimiento en la causa $LIBRA.

El presidente Javier Milei celebró este viernes su sobreseimiento en la causa $LIBRA y publicó un duro mensaje contra sectores de la oposición, medios de comunicación y periodistas. En su cuenta de X, sostuvo que la investigación fue utilizada para perjudicarlo políticamente y reivindicó la actuación de la Justicia. Su reacción se conoció después de la resolución que también benefició a Karina Milei y a los otros nueve imputados.

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“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?” , escribió el mandatario al comienzo de la publicación.

Milei afirmó que el fallo dejó al descubierto lo que calificó como una “tremenda operación política y mediática” y atribuyó a sus impulsores el objetivo de dañar la investidura presidencial con “fines políticos golpistas”.

En el mensaje, el Presidente celebró lo que describió como “el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas” y sostuvo que la Justicia no se dejó arrastrar por “el circo de los operadores de siempre”.

¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR? La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue…

También acusó a sectores opositores de haber utilizado la causa con la expectativa de desplazar al Gobierno y “recuperar sus privilegios”.

Sus cuestionamientos alcanzaron al Grupo La Nación, al que atribuyó un supuesto intento de extorsión vinculado con cuestiones impositivas. El mandatario no acompañó esa acusación con documentación en el posteo.

Además, mencionó a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes descalificó como “mercenarios de la mentira” y “fabricantes seriales de operaciones”.

“¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, preguntó. El mensaje terminó con la afirmación “La verdad siempre termina imponiéndose”.

El sobreseimiento que motivó el mensaje

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió el sobreseimiento de los once imputados tras el pedido del fiscal Eduardo Taiano, en el expediente que investigó el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda. El magistrado consideró que los hechos analizados no encuadraban en las figuras penales examinadas.

La investigación se había iniciado después de que Milei difundiera $LIBRA en X el 14 de febrero de 2025. La cotización del token subió rápidamente y luego se desplomó, con pérdidas para miles de compradores.

Para resolver, el juez sostuvo que no se acreditó un engaño penalmente relevante. También consideró que la repercusión de la promoción presidencial y la distribución de ganancias y pérdidas no bastaban, por sí solas, para demostrar una estafa.