Javier Milei tildó de "ladrón y mentiroso" a Lula da SIlva tras sus dichos sobre el consumo de carne de burro en Argentina

El Presidente respondió a los dichos de su par brasileño sobre la pobreza y el consumo de carne de burro. El cruce se produjo luego del último debate entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, que también incluyó referencias a Cristina Kirchner y al modelo económico argentino.

Archivo. Milei volvió a arremeter contra Lula a hora de las elecciones en Brasil.

El presidente Javier Milei volvió a cruzar a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón y mentiroso” luego de que el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) cuestionara la situación económica de la Argentina durante el debate presidencial con Flávio Bolsonaro, previo al balotaje en Brasil.

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“Lula ladrón y mentiroso. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”, escribió Milei en la red social X.

La publicación respondió a un mensaje del libertario Antonio Aracre, quien compartió una captura del debate y contrapuso las declaraciones de Lula con estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según esos registros, la Argentina lidera el consumo mundial de carne bovina, con 46,9 kilos anuales por persona, frente a los 35,4 kilos de Brasil.

El cruce se produjo después de que Lula afirmara que en la Argentina la pobreza alcanza al 40% y que, durante la gestión de Milei, la población “come carne de burro”.

LULA LADRÓN Y MENTIROSO Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO! https://t.co/EmldYw99CA

La Argentina ocupó un lugar en el último debate entre Lula y Flávio Bolsonaro, que se enfrentarán en el balotaje presidencial brasileño. Durante el intercambio, ambos candidatos aludieron a la gestión de Milei y a la expresidenta Cristina Kirchner para defender sus posiciones económicas y cuestionar las propuestas de su rival.

Una de las primeras referencias llegó cuando Lula le preguntó al senador del Partido Liberal (PL) si pretendía aplicar en Brasil un programa económico similar al del mandatario argentino.

“En el último debate te pregunté si ibas a tomar prestada la motosierra de Milei porque en Argentina la pobreza llegó al 40%, la gente está comiendo carne de burro y vos decís que querés un modelo igual”, sostuvo el presidente brasileño.

Archivo. Lula y Flávio tuvieron su último debate presidencial el pasado viernes.

Bolsonaro respondió con críticas a la situación económica argentina y defendió al Gobierno libertario. “¿No tenés vergüenza de dejar un país quebrado?”, le preguntó a Lula. Luego, atribuyó el declive argentino a los “veinte años de gobiernos de izquierda”.

El senador también advirtió que la actual administración brasileña podía llevar al país a una situación similar a la que, según su interpretación, dejó el kirchnerismo en la Argentina.

En otro tramo del debate, Lula vinculó las políticas económicas de los gobiernos de Jair Bolsonaro y Michel Temer con la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo brasileño. “Eso es lo que quieren para Brasil. Por eso siguen a Milei”, afirmó.

Bolsonaro, por su parte, cuestionó la propuesta de Lula de subsidiar el transporte público durante los fines de semana y sostuvo que el gobierno brasileño “da con una mano y saca con nueve dedos”, en una referencia a la amputación que sufrió el mandatario durante su adolescencia mientras trabajaba.

El intercambio también incluyó una discusión sobre los ingresos. Cuando Lula le preguntó por el salario mínimo, Bolsonaro apuntó contra la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento de los brasileños. “Hoy es 23 de octubre y el mes todavía no terminó. ¿Tu sueldo ya se terminó?”, planteó ante las cámaras.

Milei y Cristina Kirchner, en el centro de las críticas cruzadas

Las referencias a la política argentina también habían aparecido en el anterior enfrentamiento televisivo entre Lula y Bolsonaro. En aquella oportunidad, el presidente brasileño cuestionó la alianza política de su rival con Milei y volvió a preguntarle: “¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?”.

El senador del PL respondió con críticas a los gobiernos de izquierda y acusó a Lula de mantener vínculos con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pese a que el mandatario brasileño condenó en distintas ocasiones al régimen nicaragüense.

“La izquierda ha dejado tanta gente en la miseria que la derecha tiene que venir a arreglarlo”, afirmó Flavio Bolsonaro.

Lula rechazó los cuestionamientos y defendió los resultados de sus administraciones. “Mi modelo es el de Lula, el que generó la mayor inclusión social”, sostuvo.

El presidente brasileño también apuntó contra los vínculos de la familia Bolsonaro con el gobierno de Donald Trump y cuestionó las posiciones de su rival en materia de soberanía nacional. “¿Tienes intenciones de entregar nuestros recursos a Estados Unidos?”, preguntó, en referencia a los recursos brasileños utilizados para fabricar chips de celulares y otras tecnologías.

Bolsonaro negó esa acusación y defendió sus contactos con Washington. “Yo fui [a Estados Unidos] a defender los intereses de los empresarios”, respondió. Además, argumentó que la cooperación internacional podía contribuir a combatir el crimen organizado.