Javier Milei viaja a España: reuniones, disertaciones y encuentro con Isabel Díaz Ayuso

El Presidente partirá este lunes por la noche rumbo a Madrid, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier

De Huerta de Soto a Díaz Ayuso, la agenda de Milei en Madrid.

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a España , donde desarrollará una agenda concentrada en actividades económicas, académicas y políticas. La visita se extenderá hasta el miércoles, cuando partirá de regreso a la Argentina luego de mantener reuniones con referentes del liberalismo y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El mandatario partirá a las 23 desde la Argentina, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier . La comitiva arribará a Madrid el martes a las 13, de acuerdo con el cronograma oficial, que consigna todos los horarios según la hora argentina.

La actividad central tendrá lugar el miércoles, con una agenda que comenzará durante la madrugada argentina y combinará intervenciones públicas con reuniones institucionales. Entre los compromisos previstos figuran su participación en el Nueva Economía Fórum, un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto y una reunión con Díaz Ayuso.

La primera actividad del miércoles será a las 5.15, cuando Milei participe del Nueva Economía Fórum , en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Se trata de uno de los compromisos previstos para la exposición pública del Presidente durante su estadía en España.

Una agenda exprés para Milei en Madrid, entre la economía y la política.

A las 8, el jefe de Estado mantendrá un encuentro con Jesús Huerta de Soto , profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los principales referentes de la Escuela Austríaca de Economía. A continuación, Milei disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, en esa misma universidad.

La agenda continuará a las 10 con un encuentro con la Fundación Disenso, vinculada al espacio político Vox y a la promoción de ideas conservadoras en España y Europa.

Javier Milei viaja a España. Presidencia

Dos horas después, a las 12, el Presidente se reunirá con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales figuras del Partido Popular español. El encuentro se producirá en el marco de una visita que combina los vínculos institucionales con la agenda ideológica del mandatario argentino.

Por la tarde, a las 14, Milei mantendrá una entrevista con Fernando González, periodista del medio uruguayo El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia.

El vuelo presidencial partirá hacia la Argentina a las 16 del miércoles. El arribo está previsto para las 8 del jueves 22.

Una visita con eje económico y político

La agenda española vuelve a reunir dos de los principales ejes de la proyección internacional de Milei. Por un lado, la defensa de las ideas liberales en materia económica, con actividades académicas y encuentros con referentes de la Escuela Austríaca. Por otro, los contactos con dirigentes y organizaciones que comparten parte de su agenda política y cultural.

La reunión con Díaz Ayuso también se inscribe en la relación que el Presidente busca sostener con referentes políticos españoles, en un escenario en el que los vínculos con sectores de la derecha europea forman parte de su estrategia de posicionamiento internacional.

El viaje se produce, además, mientras La Libertad Avanza enfrenta tensiones políticas en el frente interno. En Neuquén, el espacio libertario mantiene diferencias con el gobernador Rolando Figueroa, en una disputa que se suma a las discusiones sobre el armado electoral y el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Con una estadía de poco más de dos días y una jornada central de actividades el miércoles, Milei concentrará su paso por Madrid en encuentros económicos, académicos y políticos antes de regresar a Buenos Aires el jueves por la mañana.