Jorge Macri destacó el nuevo sistema de pago de subte: "Cuando se termina con un monopolio, se genera competencia"

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , destacó el nuevo sistema de pago en el subte . “Un avance muy importante, no sólo por comodidad, sino porque terminamos con un monopolio, en este caso monopolio del Estado, y ese monopolio hacía que no hubiera una competencia que hoy permite viajar más barato que ayer”.

“Hay bancos que reintegran todo el viaje, bancos que te dan descuentos todavía más altos que los que da la SUBE, y la posibilidad de utilizar ese sistema que mejor convenga. Pensemos que hay mucha gente que no es usuaria habitual y no tiene por qué tener la SUBE, o se la olvidó, o no la cargó”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.