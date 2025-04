Conmoción en Mendoza: hallaron sin vida a una exfuncionaria conocida como la "fiscal viajera"

Su destitución en 2017

Entre 2016 y 2017, Orozco protagonizó un escándalo que derivó en su expulsión del Poder Judicial por "desorden de conducta".

En noviembre de 2016, solicitó una licencia médica alegando padecer lumbalgia. Sin embargo, en lugar de permanecer en reposo, viajó a Florianópolis, Brasil, con un grupo de amigas y participó en un torneo de bridge en Potreros de los Funes, San Luis, compartiendo fotos de sus actividades en Facebook.

A comienzos de 2017, fue suspendida de su cargo y su salario fue reducido a la mitad mientras se resolvía su situación. En octubre, con 17 votos a favor y 4 en contra, un tribunal determinó que había incumplido sus deberes como funcionaria y resolvió su destitución definitiva por fraude a la administración pública.

Qué dijo la fiscal sobre su destitución

Orozco defendió su accionar argumentando que su viaje respondió a un cuadro de "depresión y angustia", que atravesó tras enviudar y enfrentar un cáncer de mamas. “Mis amigos me dieron alegría y las fotos no son indecorosas, no se me ve en condiciones inmorales”, expresó en su alegato ante el Jury.

Asimismo, explicó: "Yo no estaba en funciones, y el reposo para mi tratamiento no es estar tirada en una cama. Tenía un certificado desde una semana antes del viaje, que duró solo cinco días hábiles, y para días después por mi tratamiento".

En su defensa, también apuntó contra las críticas mediáticas y políticas que recibió: "Se han escrito ríos de tinta contra mi conducta y falta de decoro, debo decir que el propio gobernador me pidió un castigo ejemplificador, que soy una ‘papelonera’, que contamino el Poder Judicial. Solo espero que fallen con valentía, en contra de condicionamientos o animosidades personales".

Acompañada por su abogado, Juan Day, denunció que las autoridades provinciales le negaron la jubilación con el objetivo de "darle una paliza pública".

Luego de 25 años de trayectoria en la Segunda Fiscalía Correccional de Mendoza, perdió su cargo y quedó fuera del sistema judicial. Tras su destitución, afirmó sentirse "sola; mujer; enferma; sin contactos políticos ni tratos o favores que ofrecer a cambio de la justicia que merezco; en instituciones dominadas por los hombres que sacan el pecho ante los medios pidiendo mi cabeza".