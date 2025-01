La justicia nacional se prepara para declarar absolutamente "inaplicable" el fallo de la Corte Suprema que les impone al TSJ porteño

El primer paso lo dio la Procuración General con un pedido a la Corte Suprema, pero este lunes comenzará la estrategia: se encontrarán todos los presidentes de las Cámaras Nacionales. Por esto, varios camaristas confirmaron a Ámbito que se reunirán -primero los del fuero civil, desde donde partió el fallo Levinas- para definir el alcance del plenario en el que van a utilizar como argumento la "inaplicabilidad absoluta" del fallo del máximo Tribunal, a futuro. Considerarán que no solo es inaplicable para otros casos "análogos", sino que no existe un traspaso formal -acordado por el Congreso, entre otros requisitos- y que no está legislado ningún recurso que habilite lo que la Corte dijo en su sentencia. Las demás Cámaras aguardan el resultado del plenario para sumarse, cada uno en su respectivo fuero. Se eso se conversará el lunes, para el efecto cascada.