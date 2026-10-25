"Gravedad institucional": la oposición cruzó a Javier Milei por sus agravios a periodistas

Ambos espacios cuestionaron los agravios del Presidente contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA y reclamaron que frene sus ataques a la libertad de expresión.

La Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Renovador repudiaron las declaraciones del presidente Javier Milei contra periodistas que investigaron el caso $LIBRA y legisladores que participaron de la comisión investigadora. Los partidos advirtieron sobre la gravedad institucional de sus expresiones y reclamaron que el mandatario detenga los agravios contra la prensa.

A través de un comunicado, el radicalismo sostuvo que los dichos del jefe de Estado “Pasó todos los límites” y alertó sobre la reiteración de los ataques: “Se trata de hechos de enorme gravedad institucional. Los agravios presidenciales se volvieron cotidianos y nunca pueden naturalizarse”, señaló el partido.

Las críticas apuntaron a un discurso que Milei pronunció en la Fundación Faro, dirigida por el intelectual y militante libertario Agustín Laje. Allí, el Presidente afirmó que quienes, a su criterio, difundían información falsa “se tienen que quemar en la hoguera” y los calificó de “hijos de puta”.

El comunicado radical también cuestionó que el mandatario profundizara sus agresiones al día siguiente, durante una entrevista en Radio Mitre y mediante publicaciones en sus redes sociales. Según el partido, Milei llegó a comparar a los periodistas con materia fecal: “Los ataques a la libertad de expresión mutaron hacia la violencia política e incluso cruzaron la frontera de la política interna” , advirtió la UCR, que reclamó el cese inmediato de las agresiones.

En ese sentido, la fuerza recordó sus posicionamientos frente a los ataques al periodismo durante el menemismo y las campañas contra la prensa durante el kirchnerismo: “La UCR exige al presidente de la Nación que cese de inmediato con sus ataques contra la libertad de expresión” , expresó.

Además, convocó a dirigentes y organizaciones políticas, sociales, empresariales, sindicales, estudiantiles y religiosas a sumarse al reclamo. Para cerrar el mensaje, citó a Mariano Moreno: “Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”.

El Frente Renovador alertó por el discurso presidencial

El Frente Renovador, espacio presidido por Diego Giuliano, también cuestionó las expresiones del Presidente y sostuvo que sus palabras no pueden reducirse a un exabrupto: “Las palabras del jefe de Estado implican una responsabilidad institucional que no puede desconocerse y que no deben interpretarse solamente como un exceso verbal”, planteó.

La fuerza manifestó su solidaridad con Natalia Volosin, Hugo Alconada Mon, Paulino Rodrigues, Carlos Pagni y Luis Novaresio, periodistas mencionados públicamente por Milei.

En su declaración, el espacio advirtió sobre el significado de las referencias a la hoguera y su vínculo con la persecución ideológica: “La hoguera no es una metáfora inocente. Es uno de los símbolos más brutales de la persecución religiosa, política e ideológica”, sostuvo.

La oposición cuestionó las referencias del Presidente a una supuesta “hoguera” para quienes considera responsables de difundir información falsa. RT

El comunicado también reivindicó el valor de la democracia y el derecho a expresarse sin violencia. “La Argentina recuperó la democracia para dejar atrás la persecución, la violencia política y la intolerancia”, afirmó el partido, que concluyó: “La hoguera pertenece a la historia de la intolerancia. La libertad de expresión pertenece al presente y al futuro de nuestra democracia”.

Más rechazos a los dichos de Milei

Las críticas de la UCR y el Frente Renovador se sumaron a los pronunciamientos de la Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), intelectuales y dirigentes de distintos sectores de la oposición.

Adepa cuestionó la reacción presidencial ante el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA y alertó sobre una escalada de agravios: “La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica”, señaló.

Por su parte, la Academia Nacional de Periodismo recordó los reiterados insultos de Milei contra trabajadores de prensa y mencionó las “recientes amenazas de muerte”. En su comunicado, advirtió que la violencia institucional afecta el funcionamiento de la democracia.

IDEA cuestionó los ataques de Milei a periodistas y defendió la libertad de prensa

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se pronunció en defensa de la libertad de prensa y cuestionó los recientes ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación, luego de su sobreseimiento en la causa vinculada con la criptomoneda $LIBRA. La entidad empresaria reclamó que el debate público se desarrolle con respeto, pluralidad y responsabilidad, sin agravios ni descalificaciones.

A través de un comunicado titulado “Promover un debate público basado en el respeto y la responsabilidad”, la organización remarcó que la libertad de prensa y el intercambio de ideas son pilares fundamentales de la democracia, incluso cuando existen diferencias de opinión: “La libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática”, expresó IDEA, que también cuestionó las agresiones verbales contra periodistas en el ejercicio de su profesión.

La entidad, que reúne a unas 600 compañías y representa una parte significativa de la actividad económica y del empleo privado del país, sostuvo que los funcionarios elegidos democráticamente tienen la responsabilidad de contribuir a una discusión respetuosa. Además, vinculó la defensa de la libertad de expresión con la estabilidad y el desarrollo económico de la Argentina, y advirtió sobre la importancia de preservar el diálogo democrático en un contexto en el que la sociedad realiza esfuerzos para alcanzar una mayor estabilidad.