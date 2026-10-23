Las universidades llevaron al papa León XIV su reclamo por la ley de Financiamiento

Franco Bartolacci entregó un documento del CIN que cuestiona al Gobierno por desoír al Congreso y a la Justicia. Los rectores advirtieron sobre la caída de los recursos y sus consecuencias para la enseñanza y la investigación.

Franco Bartolacci entregó al papa León XIV un documento sobre la situación de las universidades públicas argentinas.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci , le entregó al papa León XIV una carta en la que las universidades públicas denunciaron el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. El documento también alertó sobre las consecuencias presupuestarias e institucionales de esa decisión.

La entrega se realizó durante una audiencia pública, antes de la visita del Pontífice a la Argentina. El escrito, de tres páginas, reúne los cuestionamientos de las casas de estudio a la política de financiamiento de la administración de Javier Milei.

“Fue un honor saludar al papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, expresó Bartolacci. Además, señaló que le transmitió las dificultades que atraviesa el sistema.

Uno de los ejes de la carta es la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 , sancionada y ratificada por el Congreso, cuyo cumplimiento también fue ordenado por la Justicia.

“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”, sostuvo el CIN.

Para los rectores, el conflicto excede la discusión sobre los fondos destinados a las universidades y alcanza al funcionamiento de las instituciones.

“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, advirtió el documento.

La advertencia por los recursos y el impacto en las carreras

La presentación también incluyó cifras sobre la evolución del financiamiento. Según el CIN, los recursos destinados a las universidades nacionales pasaron de un promedio del 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 al 0,47% en 2026.

La entidad afirmó que este último porcentaje representa el nivel de inversión más bajo de la historia del sistema universitario argentino.

El documento vinculó esa caída con dificultades para sostener proyectos de investigación, actividades de extensión, la vinculación tecnológica con el sector productivo y la compra y actualización de equipamiento. También advirtió sobre las consecuencias para los estudiantes y sus posibilidades de completar las carreras.

Bartolacci explicó que buscó acercarle al pontífice información más precisa sobre la situación de la educación superior y la ciencia antes de su llegada al país.

“Nuestra expectativa es que su presencia y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento, resguardando aquello que tan necesario resulta para el cuidado de nuestra casa común”, manifestó. Sobre el encuentro, describió a León XIV como “fuerte, recuperado, amable y comprensivo” y destacó que lo encontró atento a la situación argentina.