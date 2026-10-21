Los Sauces y Hotesur: el juicio contra Cristina Kirchner comenzará este viernes y los imputados podrán conectarse de manera virtual

Tras el fallo de Casación, el Tribunal Oral Federal 5 resolvió comenzar el debate por las dos causas unificadas el 23 de octubre, a las 10. La participación remota será excepcional y estará limitada a la lectura inicial de las acusaciones. Después, la regla será la presencialidad. La decisión se tomó por mayoría y hubo una diferencia entre los jueces sobre la modalidad de esa primera audiencia.

El TOF 5 comenzará el debate por las causas Los Sauces y Hotesur este viernes 23 de octubre, a las 10.

El juicio oral por las causas Los Sauces y Hotesur, en las que está acusada Cristina Kirchner, comenzará este viernes 23 de octubre a las 10, con ambos expedientes unificados y una modalidad excepcional que permitirá a los imputados participar de manera virtual durante la audiencia inicial.

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Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la decisión que había dispuesto realizar los debates por separado.

La resolución, firmada este miércoles 21 de octubre, establece que la conexión remota estará habilitada únicamente para la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y las demás piezas procesales previstas en el artículo 374 del Código Procesal Penal. Los abogados defensores, en cambio, deberán presentarse personalmente ante el tribunal.

El juez José Michilini fundamentó la decisión en la proximidad de la fecha de inicio y las dificultades logísticas para convocar a todos los acusados en tan poco tiempo, especialmente a quienes viven fuera de la jurisdicción.

“Esta circunstancia, ajena a la organización oportunamente establecida por el Tribunal, no debería traducirse en una nueva postergación del juicio”, sostuvo el magistrado.

Y agregó que era posible adoptar una medida limitada para cumplir con lo ordenado por Casación sin afectar las garantías de las partes ni demorar el comienzo del debate.

La virtualidad será solo para la audiencia inicial

Michilini dejó en claro que la autorización no implica que el juicio pueda desarrollarse de manera remota ni que se establezca un sistema híbrido para todas las audiencias.

“Debe quedar claro, entonces, que lo aquí dispuesto no importa habilitar la realización de un juicio virtual ni establecer una modalidad híbrida para su desarrollo”, remarcó.

Según explicó, se trata de una medida excepcional para resolver una dificultad organizativa concreta, derivada del escaso tiempo que quedó entre la decisión de Casación y el comienzo del debate.

Una vez concluida la lectura inicial, los imputados deberán comparecer personalmente ante el tribunal en las instancias procesales que corresponda. El juez aclaró que podrán contemplarse excepciones individuales cuando existan circunstancias debidamente acreditadas y una resolución fundada que las autorice.

La resolución también ordena adoptar las medidas técnicas necesarias para garantizar que quienes se conecten puedan seguir íntegramente la audiencia, escuchar las acusaciones y mantener una comunicación privada con sus abogados.

Casación obligó a unificar los juicios

El 17 de septiembre pasado, el TOF 5 había dispuesto desdoblar los debates de Los Sauces y Hotesur. Para las causas Los Sauces había fijado el comienzo para el 23 de octubre, mientras que para Hotesur había establecido una fecha diferente.

La decisión fue recurrida por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a ambos recursos y revocó el desdoblamiento, además de dejar sin efecto la decisión de fijar una fecha de inicio diferente para Hotesur.

En su resolución, Casación ordenó “revocar el punto I de la resolución recurrida por la cual se dispuso el desdoblamiento de los debates”, así como la parte que había establecido una fecha distinta para el comienzo del juicio por Hotesur.

A partir de ese pronunciamiento, el TOF 5 resolvió incorporar la causa Hotesur al debate de Los Sauces y mantener la fecha del viernes 23 de octubre a las 10.

Michilini aclaró que la decisión de Casación todavía no adquirió firmeza, pero consideró que correspondía adecuar la organización del proceso a lo resuelto por el tribunal superior.

La diferencia entre los jueces por la presencia de los acusados

La modalidad de participación de los imputados durante la primera audiencia generó una diferencia dentro del tribunal.

La jueza Adriana Palliotti coincidió con Michilini en que los dos juicios debían comenzar juntos este viernes, pero sostuvo que, como regla, los acusados debían estar presentes en la sala durante la lectura de las piezas procesales y también cuando se produzcan sus declaraciones indagatorias.

Sin embargo, contempló que algunos pudieran ser dispensados de asistir físicamente por motivos de salud debidamente documentados o por la distancia entre sus domicilios y la sede judicial. Mencionó, en particular, a quienes residen en Río Gallegos, Santa Cruz, como un posible caso en el que podría autorizarse la conexión remota.

La jueza Palliotti también señaló que debería adecuarse la frecuencia de las audiencias para garantizar a las partes de Hotesur el plazo de diez días previsto en el artículo 359 del Código Procesal Penal, si lo solicitan.

El tercer integrante, Fernando Machado Pelloni, adhirió a la propuesta de Michilini, aunque dejó asentada su postura sobre la competencia para resolver la cuestión. Según explicó, entendía que el asunto correspondía exclusiva y excluyentemente a quien ejerce la presidencia del tribunal.

Finalmente, la autorización para que los imputados participen virtualmente de la lectura inicial fue aprobada por mayoría. También por mayoría se estableció que el resto del juicio deberá desarrollarse de manera presencial, sin perjuicio de las excepciones particulares que puedan ser autorizadas.