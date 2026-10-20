Luis Quintas deja la dirección del Hospital Posadas y pasa a conducir la ANES + Agregar ámbito en









El Gobierno aceptó su renuncia al frente del hospital de El Palomar y lo designó como Administrador Nacional de Establecimientos de Salud, con rango de secretario.

Con la nueva designación, Quintas pasa a encabezar el organismo con rango y jerarquía de secretario. La norma no designa a un reemplazante al frente del Hospital Posadas.

El Gobierno designó al médico Luis Quintas como nuevo Administrador Nacional de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), el organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de Salud. La medida se oficializó mediante el Decreto 1217/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

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En el mismo decreto, el Ejecutivo aceptó a partir del 19 de octubre la renuncia de Quintas como director ejecutivo del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, uno de los establecimientos que dependen de la ANES, y le agradeció los servicios prestados en esa función.

Con la nueva designación, que también rige desde el 19 de octubre, Quintas pasa a encabezar el organismo con rango y jerarquía de secretario. La norma no designa a un reemplazante al frente del Hospital Posadas.

El cargo había quedado vacante luego de que el Gobierno nombrara a su anterior titular, Diego Masaragian, como secretario nacional de Discapacidad. Masaragian llegó a esa área en reemplazo de Pablo Di Liscia, que tuvo que dejar sus funciones tras sufrir un accidente de tránsito a fines de septiembre. Así, se convirtió en el tercer funcionario en ocupar esa secretaría en menos de un mes, después de la renuncia de Alejandro Vilches el 21 de septiembre.

La ANES fue creada en 2025 mediante el Decreto 459/2025, que dispuso la fusión de los organismos descentralizados de los hospitales nacionales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, y del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). Sus primeras autoridades se designaron con el Decreto 465/2025, que nombró a Masaragian como administrador nacional y a Quintas al frente del Posadas.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.