Osvaldo Jaldo desligó a la Nación del escándalo por la mercadería social hallada en la casa de un particular

La mercadería social fue encontrada en la casa de un particular, a raíz de una denuncia por violencia de género.

Tras el hallazgo más de 5.250 kilos de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán en la vivienda de un particular y ante la repercusión nacional del escándalo por la supuesta comercialización de estos alimentos, el gobernador Osvaldo Jaldo ofreció una conferencia de prensa. Respaldó al titular del ministerio que está en la mira, anunció el cambio de modalidad en la entrega de los alimentos, desligó al Gobierno nacional de la irregularidad detectada y señaló que el Estado provincial se constituirá como querellante en la causa judicial que se abrió.

La tarjeta, agregó Jaldo, será implementada a través del Banco Macro o de la Caja Popular de Ahorros -ente financiero autárquico del Estado provincial- y permitirá a los beneficiarios retirar el equivalente en pesos a los módulos alimentarios. "Así reduciremos al mínimo la posibilidad de irregularidades, ya que los recursos irán directamente a quienes los necesitan y se podrán percibir en cualquier banco de la provincia", dijo.

El gobernador tucumano aprovechó para desligar al Gobierno nacional del desvío de mercadería que se investiga. "Pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y no de la Nación como algunos medios malintencionadamente lo decían. Fue comprado con recursos provinciales, nada tiene que ver el ministerio a nivel nacional", aclaró.

Dos horas más tarde, el Ministerio de Capital Humano de la Nación, que conduce Sandra Pettovello y que ya enfrentó otro escándalo también por alimentos, se desligó del hecho en Tucumán a través de un comunicado. "Deslindamos a este ministerio de toda responsabilidad sobre lo sucedido", publicó en la red social X. "De hecho, las noticias de público conocimiento no hacen más que validar y fundamentar la política pública que el Ministerio de Capital Humano viene desplegando: asistir a quienes más lo necesitan de forma directa y sin intermediarios, poniendo fin a las prácticas de aquellos que negocian con el hambre de los más vulnerables", sostuvo. Y ratificó la política de “evitar intermediarios y garantizar que los recursos lleguen directamente al bolsillo de las personas, sin permitir la distribución de alimentos de manera discrecional".

La investigación

Tal como lo informó Ámbito, los fardos de fideos, arroz, yerba, puré de tomate y cajas de leche en polvo, con la leyenda "Prohibida su venta", fueron encontrados de casualidad por la Policía el último fin de semana. El pasado domingo, por una investigación en un caso de violencia de género en el Barrio Manantial Sur, agentes de la Comisaría 15° de la Policía allanaron la vivienda de un particular, en la búsqueda de elementos de prueba sobre el denunciado.

La sorpresa fue que en la vivienda hallaron la mercadería acopiada, sobre la que el hombre denunciado por violencia de género, Juan Alberto López Cansillieri, no supo dar explicaciones. Por estas horas está detenido por violencia de género y por la apertura de una causa sobre los alimentos que tendrían que haber estado en alguna organización con fin social. De acuerdo a lo que informó el ministro Masso, fue su padre el que retiró la mercadería del depósito de Hacha de Piedra. Lo encontrado, según Desarrollo Social, supera en volumen a lo que se consigna en la última entrega, lo que genera más dudas sobre el porqué del acopio.

Entre lo secuestrado, de acuerdo a fuentes policiales, se encuentran dos cuadernos, al menos, en donde hay anotaciones de nombres de personas y de negocios a los que se habría comercializado la mercadería, hipótesis que se sostiene en que al lado de los nombres figura un monto que podría ser el precio de su comercialización indebida.

Frente a la apertura de la causa, Jaldo también hizo anunció que el gobierno tucumano se presentará como querellante en el Poder Judicial. "No nos quedaremos con los brazos cruzados esperando que la justicia decida; esperamos que sea lo antes posible. Se debe determinar a los responsables, hasta las últimas consecuencias", afirmó.

Al cierre de la conferencia, Masso fue consultado sobre cómo se elaborará la lista de los beneficiarios que recibirán las tarjetas en enero próximo. Los beneficiarios, de acuerdo a un padrón actualizado que va a elaborar el Ministerio de Desarrollo Social en cruce de datos con la ANSES, serán quienes no tienen ningún beneficio y quienes, a pesar de tener la AUH y la Tarjeta Alimentar no llegan a la canasta básica alimentaria, explicó. "Son entre 87.000 y 93.000 tucumanos que ayudamos. Trabajaremos en noviembre y diciembre para que en enero puedan ir a comprar con la tarjeta, exclusiva para comprar alimentos, no extraer dinero", sostuvo.

El detalle de la mercadería hallada: