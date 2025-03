La UTA amenaza con un paro de colectivos en el AMBA para el próximo viernes

Y añadieron: "Los funcionarios de Transporte se esconden y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y, con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen".

La UTA también se adhirió al paro del 10 de abril

Ayer, la UTA confirmó su adhesión a la medida de fuerza de la CGT "porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe".

"El Gobierno busca que los salarios de los trabajadores vayan por debajo de la inflación, lo mismo que está haciendo con los jubilados, a los que además les sacó los remedios", sostuvo Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA, al confirmar la adhesión al paro general.

"Hay un ataque contra el trabajador y un financiamiento que el Gobierno está haciendo a costillas del ciudadano, y que no tiene límites. No se puede vivir de esta manera y no te dan los números", remarcó Gusso y describió la dura situación de los asalariados: "hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones, hay un aumento de inflación interanual de un 15 por ciento".

La CGT confirmó para el 10 de abril el tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei

El Consejo Directivo de la CGT ratificó este jueves el tercer paro general de 24 horas para el 10 de abril contra las políticas económicas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Además se movilizarán el miércoles 9 desde las 12 horas en apoyo a los jubilados. Reclamarán paritarias libres, aumento de emergencia para adultos mayores y reactivación de obra pública, entre otros puntos. El Ejecutivo nacional convocará a los gremialistas dialoguistas a un encuentro para intentar frenar la medida de fuerza.

"Venimos a transmitirle al pueblo argentino, especialmente a trabajadores y trabajadoras, que confirmamos que vamos a tomar una acción sindical de 36 horas. Comenzará con movilizaciones el 9 de abril a las 12 horas, y un paro el 10 de abril por 24 horas", confirmó el triunviro Héctor Daer durante una conferencia de prensa desde la sede de Azopardo.

Además, anunció que se movilizarán el 24 de marzo para acompañar la marcha de los organismos de Derechos Humanos. "Nos sentimos parte de esa lucha por Memoria, Verdad y Justicia", dijo. En tanto que el 27 de marzo se reunirán todas las regionales del país y el 1 de mayo se movilizará la CGT por el Día del Trabajador.