Piqueteros se reúnen con el ministro Juan Zabaleta y podría haber acampe

"No voy a hablar de medidas antes de hablar con el ministro pero sí votamos un plan de lucha hace una semana y vamos a discutirlo cuando termine la reunión", remarcó.

La reunión fue pactada la semana pasada luego de que los manifestantes desarrollaran una protesta multitudinario que interrumpió la circulación en gran parte del centro porteño y amenazaran con un acampe en la puerta de la cartera, sobre la avenida 9 de Julio y Moreno.

Al cónclave concurrirán representantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde). También por la UP la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT).

El recibimiento de Zabaleta a los piqueteros se da en un contexto caldeado por las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de esta semana, quien cuestionó el manejo de los planes sociales por parte de estos grupos y pidió que el Estado retomo el control de esa asistencia.

"Con esta desocupación debería haber menos planes. El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizados. Eso no es Peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me de el alta o la baja del plan ¡Si Evita los viera!", lanzó la mandataria, en una frase que fue señalada como una crítica hacia el Movimiento Evita.

Uno de los que se mostró en contra de la postura de la expresidenta fue Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y quien estará en la reunión con Zabaleta: "A 20 años del asesinato de Maxi y Darío (Kosteki Santillán), Cristina Kirchner, muy cerca de donde cayeron, por responsabilidad política de varios funcionarios de su Gobierno, se sumó a la campaña antipiquetera, mientras pacta con los punteros repodridos de los intendentes".

En tanto que Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación en el Ministerio de Desarrollo y coordinador nacional de Barrios de Pie, afirmó que "muchos compañeros" hablaron "con mucha bronca después del discurso (de Cristina) porque hay un recorte muy poco conocedor de la tarea profunda que realiza la organización comunitaria".