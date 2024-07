Charlas de quincho: Enzo, las medialunas de Sturze y el PJ ampliado

Escándalo por los cantitos de la Selección, desnudaron nuevas internas. Sturzenegger fuma la medialuna de la paz con Caputo, mientras Adorni esboza una sala de prensa de élite. Un PJ no K que podría incluir a Manes. Las automotrices exigen baja de impuestos y mejorar plazos de pago de importaciones. Conan recomienda un bulldog francés.

Paradojas, ya que el frente político externo, a priori un escollo, no le genera cosquillas a La Libertad Avanza , y parece tener tiempo hasta 2025, cuando el peronismo, radicales, acaso el PRO, empiecen a mostrar los dientes. La sociedad también se muestra calma, aunque siga con dificultades para llegar a fin de mes. Por eso, el ruido en el frente financiero y del "mercado", anónimo siempre, es un cisne negro para Milei.

El mayor acierto de la semana, el acuerdo para eliminar los puts , fue incluso una señal a desgano que dieron los bancos, máxime tras la críticas de Milei a una entidad por hacer uso de un derecho que le correspondía por contrato. "Los puts funcionan así. Imaginate que vos te comprás una pelota, y tu vecino quiere jugar un partido y se la prestás. Le decís: 'Tenela vos, pero cuando la necesite te la pido y me la das' . Imaginate que cuando se la pedís porque vas a jugar un partido tu vecino se enoja y no te la quiere devolver. Eso hizo Milei", señalaba un experto del sistema financiero, asombrado.

La referencia al fútbol no es casual, ya que además de la pelea entre el multicampeón Chiqui Tapia y Milei por las SAD , se sumó una contraversia diplomática por los cantitos de Enzo Fernández contra Mbappé y compañía, que desnudó otra interna libertaria: la de Cancillería, con un papel cada vez más licuado de Diana Mondino .

Entre las internas, Sturzenegger y Caputo se mostraron calmos, medialunas mediante. El ministro de Economía, además, analiza cómo resolverle a las automotrices los problemas que le presentaron hace dos semanas.

El peronismo busca aliados no K para 2025. Conan recomienda a Milei que incursione en la crianza de un bulldog francés.

Medialunas y periodistas de "élite"

Federico Sturzenegger tuvo esta semana su primera reunión de gabinete como ministro, tras haber sido oficializado al frente de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado. El funcionario fue el primero en llegar el martes al encuentro que se desarrolló en el Salón Eva Perón y, para congraciarse con sus compañeros, cayó con dos docenas de medialunas.

Según comentaron participantes del cónclave de ministros, tanto él como el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostraron “cordiales y medidos” en sus alocuciones. Por ahora, parece que la tensión entre ambos se puso en pausa, y que la ofrenda de paz -o de harinas- de Sturzenegger tuvo efecto.

Lo que causó revuelo fue el proyecto de “sala de élite” que prometió el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una entrevista con Luis Majul. La mención de “periodistas que merezcan estar cerca del presidente” generó dudas y expectativas, pero sin embargo, más allá del anuncio para las cámaras todavía no hay ningún proyecto definido.

Manuel Adorni Conferencia de Prensa El vocero Manuel Adorni busca crear una sala de élite con periodistas con derecho a acceso a Javier Milei. Mariano Fuchila

Funcionarios con despacho en Balcarce 50 decían en pasillos de la Rosada que recién se comienza a trabajar en la resolución y que “van a pasar meses hasta que se vea en funcionamiento”. Para definir los nuevos criterios, habrá reuniones con las diferentes entidades y cámaras del sector, así también como con los propios periodistas.

En los pasillos de Casa Rosada aseguran que, durante la reunión de traspaso de mando que el actual vocero tuvo con su predecesora en el cargo, Gabriela Cerruti, Adorni le pidió que dejara firmada antes de irse la resolución que limitaba los alcances de las acreditaciones. Pese a que la funcionaria peronista así se lo había prometido, se fue de la gestión “sin poner el gancho”, afirman enojados los libertarios.

¿"Peronismo amplio" y con Facundo Manes?

"Peronismo amplio". Con esa consigna, un grupo del PJ de la provincia de Buenos Aires empieza a tantear una apertura hacia dirigentes que no pertenecen al kirchnerismo.

El operativo ya está en marcha y comenzó con recorridas por el conurbano y por el interior de la provincia encabezadas por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray y el exalcalde de Hurlingham, Juan Zabaleta. Este pelotón peronista asoma hasta ahora como la principal resistencia a la jefatura de Maximo Kirchner en el peronismo bonaerense de cara a la renovación de autoridades convocada por el fundador de La Cámpora. Gray y Zabaleta se dedican a recorrer los PJ locales y a ofrecer una construcción alternativa de cara a las legislativas 2025. Su última escala fue en Lobos donde Gray y Zabaleta se reunieron con el presidente del Partido Justicialista de esa localidad, Gustavo Cavaleri, y su consejo directivo, en el marco del 50° aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón.

gray llaryora.jpeg Juan Zabaleta y Martín Llaryora. Reunión para acelerar un armado PJ no K.

“Estamos muy preocupados por las medidas que toma el Gobierno nacional, que perjudican a amplios sectores de nuestra sociedad. Nuestro inmenso desafío es reorganizar nuestro espacio para conformar una verdadera alternativa que represente a millones de argentinos”, afirmó Fernando Gray, quien es un histórico opositor a la conducción de Máximo en el PJ bonaerense, al punto que reclamó ante la Corte Suprema por la presunta irregular designación como jefe partidario del hijo de Cristina Fernández de Kirchner. Zabaleta sufrió en carne propia la sociedad con La Cámpora que terminó desplazándolo de la jefatura municipal en las PASO a través del actual intendente Damian Selci. Es que el PJ no solo busca ensancharse en la provincia de Buenos Aires, donde el sector de Gray-Zabaleta inició contacto con el radical Facundo Manes para explorar la posibilidad de sumar una pata UCR, sino también a nivel nacional.

En ese contexto, el martes pasado el cordobés Martín Llaryora se reunió con Zabaleta para coincidir sobre el diagnóstico de la necesidad de ampliar al peronismo y terminar con lo que denominan "liderazgos automáticos", en relación al armado de listas a dedo desde el Instituto Patria.

Mbappé, Enzo Fernández y canciller en las sombras

Si algo le faltaba al país en este contexto era tener problemas diplomáticos con Francia a raíz de cantitos tribuneros de los jugadores de la Selección. Hombres criados en el barro y que cantan como niños, sin tener idea de las políticas migratorias de Europa, ni de la historia colonialista de las potencias de ese continente, ni tantas otras cosas de las que no tienen por qué saber.

Pero generó un desconcierto extremo en todos los niveles de Gobierno, ya que si algo no pueden pretender los libertarios es cuidado por las formas, respeto por las envestiduras y comportarse con modos políticamente correctos. Aunque está claro, al mismo tiempo, que una cosa es decir barbaridades de los enemigos de Milei y otra lo que exabruptos de distinto orden puedan generar en potenciales amigos del Presidente. No todos los futbolistas, además, son como el Kun Agüero, que tiene intereses creados alrededor de las SAD, como embajador del City en estas pampas, y que oficia como el jugador de Milei, algo así como lo era Carlitos Tevez para Mauricio Macri.

ENZO FERNANDEZ.jpg Enzo Fernández encendió la cámara y generó revuelos en la política criolla. X.com

El caso de los cánticos (en los que la liga de rebote Kylian Mbappé) generó la eyección del macrista Julio Garro del área de Deportes por cuestionar a Messi y la Scaloneta, la respuesta seguida de Victoria Villarruel como líbero de su propio Gobierno (generó suspiros en el peronismo) y una disparada de Karina Milei a la embajada francesa, al palacio Ortiz Basualdo, para contener la posible ira del embajador Romain Nadal, en la previa de la visita de Milei a París.

En rigor, la situación dejó desconcertada no solo a tropa tuiteril del Presidente que esta vez no chicaneó ni posteó sus frases predilectas ("qué bien puse mi voto", "mejor presidente de la historia", "fenóneno barrial", etcétera), sino también a la canciller Diana Mondino, que termina teniendo un papel menor en todos los entuertos que refieren a las relaciones internacionales.

En ese contexto, emerge en el Palacio San Martín la figura de Belén De Tullio. Hay quienes dicen que es la jefa de gabinete de Cancillería pero hasta hora no fue nombrada; y en su CV figura como directora nacional de Asesoría Legal de la Cancillería. Es una persona de cercanía con Karina Milei. Ya tiene oficina en el piso 13 donde históricamente habita el canciller.

Ya captó la atención en la rosca del funcionarato de carrera. El bloque de UP del Parlasur dice que tuvo injerencia para bajar el reclamo de Malvinas de la cumbre del Mercosur y que está enviando instrucciones para liquidar la Agenda 2030 de cualquier lugar donde esté presente, a tono con las distribas de Milei contra esos mandatos.

Enzo Fernández, que de ario tiene poco, no solo desató una ola de indignados por su supuesto racismo, sino que desnudó internas y conflictos en el Gobierno.

Autos y la credibilidad de las casas matrices

En el predio de La Rural en Palermo no solo hay vaquitas y penas. También, como es habitual, hay autos. Las marcas llevan en especial sus pick ups, modelos ideales para el campo. Una manera de demostrar las bondades de sus productos ante sus potenciales clientes.

Los corrillos de los stand automotrices versaron, claro está, sobre las dificultades que atraviesa el sector, con ventas que no repuntan por la crisis económica, a lo que se suma un escenario difícil en las fábricas, ya que a la baja demanda local se suma una caída en algunos mercados de exportación regionales. Tormenta perfecta.

reunion Adefa Caputo Julio 2024 1.jpeg Directivos de terminales automotrices nucleadas en Adefa, con Luis Caputo.

En ese marco, los directivos de las marcas aguardan señales luego de la reunión que tuvieron con Luis Caputo hace dos semanas, a quien le llevaron una carpeta con los principales pedidos. El objetivo es elevar la competitiviad del sector, ya que exporta un sinfín de impuestos como no ocurre en ninguna otra parte del mundo. En ese sentido, el ministro se comprometió a una rebaja del Impuesto País para la industria automotriz, en momentos donde al menos tres plantas están en la cuerda floja. Una de ellas, incluso, analizando la posibilidad de incorporar un modelo de una marca china ante la baja actividad que presenta -y que presentará- por causas más internas que de política doméstica.

La intención es bajar el Impuesto País de 17,5% a 7,5% para las importaciones de las empresas, un hecho que podría mejorar los costos, si bien también las marcas hacen números respecto al dólar, ya que aunque la brecha facilita las ventas internas complica a los proyectos exportadores.

Un ejecutivo que pasó por La Rural contaba que se planteó también en la cumbre entre Adefa (la asociación que nuclea a las terminales) y Caputo la necesidad de normalizar los plazos de pagos de las importaciones, que siguen en 120 días. Si bien algunas empresas aceptaron el Bopreal, lo cierto es que las casas matrices le dan rienda cada vez más corta a sus filiales argentinas. "Nosotros podríamos producir y vender más, pero en la casa central no nos dan crédito", señalaba un directivo de una marca europea.

La credibilidad de las casas matrices al país pasó a ser una cuestión clave en momentos donde algunas fábricas se juegan su supervivencia.

Diálogos con Conan: los dilemas del bulldog francés

- Padre, ¿me permite un consejo?

- A ver, Conan...

- Hágase fuerte en lo que sabe, Padre.

- ¿En economía, Conan? ¿en el arte de atajar?

- No, Padre. En generar ternura con los perros. Cómprese un bulldog francés, esos perritos tan simpáticos. Le pone una camiseta para canes, de Francia, de esas que venden en cualquier feria. Y la sube a Instagram. Listo, se solucionan todos los problemas con Macron.

- No, Conan. No me gustan esos perros. Yo soy fiel a los mastines ingleses, como eras vos.

- Como soy, querrá decir.

- Como eras, Conan. Ya estás muerto. Pero tu legado sigue en tus clones.

- No vamos a discutir por eso. El inglés pierde finales, ya van dos seguidas de Eurocopa. Y además no es cómodo pasear por la calle con un mastín.

- Puede ser, Conan, pero no hace falta. Además yo salgo a pasear con un bulldog francés, y sale Villarruel al otro día con el gran dogo argentino, un perro con otro músculo... me gana la pulseada nacionalista en dos segundos.

- Es verdad, Padre. Es regalarle una bala al enemigo interno. Yo lo veía paseando en Olivos con uno de esos perritos. Porque por acá se ven muchos de esos. Caniches, bull dog francés, todos bien peinaditos. Pero cuando tiene razón...

- No hay que regalar nada, Conan.

- Pero viene regalón, Padre. Le falta regalar la Antártida, nada más.

- Tierras, blanqueos, impuestos, puede ser, Conan. Pero la batalla cultural, nunca.

- Bien, Padre. ¡Ese es mi guerrero!

- La ganaremos en Twitter, Conan. Sin perros.