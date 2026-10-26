Las tres mujeres detrás de Javier Milei

Las apariciones públicas de Patricia Bullrich insinuando aspiraciones presidenciales generan “mucho ruido” tanto dentro como fuera del Gobierno. Las opciones que baraja la senadora y la estrategia de la Casa Rosada para las próximas elecciones.

De cara a las elecciones del próximo año toman impulso los nombres de Patricia Bullrich, Karina Milei y Sandra Pettovello.

Patricia Bullrich – cada vez más activa en redes sociales y en declaraciones a la prensa – sigue mostrando sus aspiraciones políticas. Por más que Javier Milei la defienda públicamente, puertas adentro de la Casa Rosada se comenta que es manifiesto el enojo que provocan estas actitudes en el círculo más cercano al presidente y especialmente en su hermana, Karina.

Sin embargo, a la senadora se le toleran estas actitudes porque “romper con ella sería un error” , explican en el entorno del presidente.

Algunas encuestas publicadas en las últimas semanas muestran que Bullrich supera a Javier Milei en imagen positiva. Para la Universidad de San Andrés (ESPOP), la senadora cosecha una aprobación de 36%, dos puntos por encima del presidente. La consultora D'Alessio IROL y Berensztein presenta una diferencia mayor – diez puntos – a favor de Bullrich con 45%.

Fuentes cercanas a Bullrich dicen que se tomará su tiempo para evaluar cómo evoluciona el gobierno de Milei . Si la situación empeora, habría más posibilidades para una tercera opción. En la Casa Rosada también creen que ésta será su estrategia política.

“Con Patricia nos necesitamos mutuamente, por ahora” explican en el entorno presidencial. Pero, agregan, “¿alguien puede pensar que si Patricia fuera vicepresidente no trabajaría para su proyecto personal?” haciendo referencia a las históricas disputas entre el primer mandatario y su vicepresidente, como sucede actualmente con Victoria Villarruel.

Más aún, advierten que “sería muy peligroso porque, si llegara a ser vicepresidente, cuando el presidente esté de viaje, Patricia seguramente ejercería el poder tomando decisiones por su cuenta”.

Con todo, no descartan que Bullrich pueda llegar a ser finalmente la compañera de fórmula de Milei. Por un lado, porque las encuestas, al menos por ahora, no muestran que tenga asegurada la presidencia. Por otro, sigue manteniendo un caudal propio de votos, de donde si dejara el gobierno, podría causar un daño importante, especulan, a La Libertad Avanza (LLA).

Quienes conocen a la senadora señalan que hará todo lo posible por seguir subiendo en su carrera política.

Candidatos

En realidad no hay muchos candidatos para acompañar a Javier Milei en una formula. Por esta razón, algunos en la Rosada mencionan a Martín Menem. Pero, otros lo descartan porque estiman que el apellido “Menem” no traccionaría votos y, por otro lado señalan que el verdadero interés del presidente de la Cámara de Diputados es ser gobernador de La Rioja.

Quizás por la falta de postulantes es que también algunos deslizan la formula Milei – Milei en referencia a Karina como vicepresidente, pero quienes la conocen bien destacan de cuajo esa chance.

Curiosamente el nombre de Sandra Pettovello como posible compañera de Milei en las elecciones de 2027 se suele escuchar más como un deseo que una estrategia política en los foros empresarios. Es que los hombres de negocios conocen de su accionar y rescatan su nivel de ejecución de los temas como asimismo su predisposición al dialogo y al consenso.

A los que le gustaría esta postulación de la ministra de Capital Humano destacan que tiene absoluta lealtad a Milei – “son amigos”-, que puede demostrar logros - terminó con los intermediarios de los planes sociales - y es una mujer de diálogo como atestiguan, por ejemplo, gobernadores que lograron soluciones de su cartera.

Más aún, en círculos del poder atribuyen a fuentes cercanas a Bullrich, aunque también circulan en la Casa Rosada, las versiones en cuanto a que “Pettovello no quería ser candidata a vicepresidente”.

Esta presunción se sustenta en que “Pettovello nunca se postula porque no tiene ambiciones políticas, pero sí está comprometida con el proyecto” dando a entender que si los Milei evalúan que puede ser una buena candidatan y se lo piden, ella aceptaría.

“A Sandra la van a ver en el lugar que Javier la necesite y, sino, sin el menor problema se vuelve a su casa”, afirman quienes la conocen bien.

Este fin de semana, el presidente se refirió al tema y rechazó anticipar quién sería su acompañante en la fórmula. Dijo, al respecto, que esa tarea la tiene la “mesa política” y que “no es el momento”.

Enojo

El enojo que provocan las actitudes de Bullrich en el entorno del presidente no responde sólo a sus apariciones públicas. En la Casa Rosada se comenta que tanto Karina como los primos Eduardo y Martín Menem creen que la senadora no está haciendo lo suficiente para hacer caer en el Congreso las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Este proyecto, como se sabe, es clave para el gobierno porque, entre otras razones, los estrategas oficiales consideran que al no haber PASO le será mucho más dificultoso al peronismo reagruparse.

Pero la sospecha es que Bullrich “íntimamente no desea eliminar las primarias porque se reserva la carta de competir por la candidatura presidencial dentro de La Libertad Avanza”.

Dicen que los más cercanos a Javier Milei entienden esta jugada porque Bullrich -acotan maliciosamente – ya no tiene partido. Pero lo consideran un proyecto “disparatado” ya que “no se le hace una interna a un presidente que quiere ir por la reelección”.

Diferenciación

En los últimos días, la senadora comenzó a exhibir diferencias más visibles con la estrategia política y económica del gobierno, al mismo tiempo que dejó abierta la posibilidad de competir por la presidencia en 2027.

Pese a que reitera en sus declaraciones públicas que hoy su prioridad es respaldar la gestión, sus palabras también muestran una construcción política propia.

La principal diferenciación de Bullrich apareció en el plano político. La senadora sostuvo que el Gobierno debería avanzar con mayor rapidez en acuerdos con gobernadores y sectores dialoguistas para fortalecer la gobernabilidad. En este punto coincide con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien sostiene que las variables económicas se ven afectadas por el temor a que vuelvan a gobernar los “kukas”. En tanto, Patricia considera que “la unanimidad en un gobierno te aísla" y consideró necesario ampliar la base de sustentación política para reducir tensiones e incertidumbre.

Economía

A tono con los datos negativos de la economía Bullrich comenzó a tomar distancia de una de los pilares del gobierno.

Públicamente aseveró que la economía aún está lejos de las expectativas de la sociedad y señaló problemas persistentes en sectores como el comercio, la construcción y parte de la industria, un diagnóstico que contrasta con el tono optimista de la Casa Rosada.

También cuestionó la estrategia defensiva basada en la acumulación de reservas. En referencia a la llamada "bazuca" de 75.000 millones de dólares mencionada por Milei para enfrentar eventuales corridas cambiarias, Bullrich afirmó que la verdadera fortaleza debería ser la estabilidad política y los acuerdos de gobernabilidad, más que la mera disponibilidad de divisas.

Fiel a su estilo, en sus recientes apariciones dejó flotando su postulación a una eventual candidatura presidencial. En entrevistas con Infobae y TN, Bullrich afirmó: "Estoy preparada para ser presidente" y agregó que "una tiene que saber esperar su momento". Aunque evitó confirmar una postulación, rechazó descartar esa posibilidad para 2027.

La ex ministra también reivindicó la necesidad de que los dirigentes libertarios tengan construcción política propia y no dependan exclusivamente de la popularidad presidencial.

Las declaraciones generaron tanto ruido interno que el propio Milei debió salir a pronunciarse. El presidente aseguró que Bullrich está "preparada para ser presidenta", pero rechazó las versiones sobre una competencia interna y sostuvo que hablar de una confrontación entre ambos es una "elucubración".

Bullrich comenzó a diferenciarse nítidamente del Gobierno hacia mayo de este año con motivo del "caso Adorni", cuando adoptó una postura más exigente que la de la Casa Rosada frente a las controversias sobre la situación patrimonial del ex vocero y ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Por aquellos meses, mientras el Gobierno – y particularmente Milei - sostenía que el Adorni podía presentar su declaración jurada dentro de los plazos legales previstos, Bullrich reclamó públicamente que lo hiciera "de inmediato" para despejar sospechas y evitar costos políticos para el oficialismo.

Un mayor distanciamiento ocurrió el 11 de junio pasado, tras la presentación de la (polémica) declaración jurada de Adorni. En esa oportunidad, el ex funcionario admitió haber omitido dinero no declarado previamente. Bullrich lo cruzó señalando que "esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado".

Más tarde, Bullrich siguió esta diferenciación con críticas a la estrategia política del Gobierno, reclamos de acuerdos con gobernadores y declaraciones sobre su preparación para una eventual candidatura a la primera magistratura.

Ave migratoria

Los que ven con poca simpatía a Bullrich recuerdan los distintos “cambios de camiseta” que la dirigente política tuvo a lo largo de su extensa trayectoria.

En los años 70 militó en la Juventud Peronista, hasta mediados de los 90 integró el Partido Justicialista, en 1996 estuvo en Nueva Dirigencia, de Gustavo Béliz, a fines de esa década lideró el partido Unión por todos, con el nuevo milenio formó parte de la Coalición Cívica, donde fue aliada de Elisa Carrió, en 2015 se integró al PRO – llegó a presidir el partido- para posteriormente sumarse a La Libertad Avanza.

Recientemente, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta dijo que “el pato es un ave migratoria” con tono zumbón haciendo referencia al apodo Pato con que se refieren a Bullrich sus íntimos.