Unión por la Patria presenta pedido de sesión en el Senado para expulsar a Edgardo Kueider

La autoconvocatoria está planteada para el jueves. El peronismo necesita dos tercios de los votos para destituir al entrerriano por "inhabilidad moral". UP busca exponer a La Libertad Avanza.

Unión por la Patria (UP) presentará este viernes un pedido de sesión en el Senado para el próximo jueves para empujar la expulsión del cuerpo del entrerriano Edgardo Kueider por "inhabilidad moral". El senador se encuentra con prisión domiciliaria en Paraguay (al igual que su secretaria Iara Guinsel Costa), imputado por tentativa de contrabando tras haber sido detenido en la frontera con más de u$s200 mil sin declarar.

El senador que ingresó a la cámara Alta por la boleta del Frente de Todos en 2019 aunque luego se apartó del peronismo y fue un aliado constante de La Libertad Avanza (LLA) durante todo este año, pidió licencia a su cargo. Con lo cual, el oficialismo perdió en los hechos un voto para las sesiones extraordinarias. Pero UP busca ahora la destitución de Kueider , ya que de ocurrir su salida sería reemplazado por Stefania Cora, miembro de La Cámpora de Entre Ríos . Es decir, el interbloque peronista pasaría a tener una voluntad más para alcanzar las 34 bancas, a tres del quórum propio, que podría alcanzar con aliados.

“Vamos a pedir una sesión para expulsar a Kueider del cuerpo el próximo”, confirmaron a Ámbito desde el bloque en el Senado. El pedido ingresará este viernes. Indicaron que el fin de las sesiones ordinarias no sería un escollo, ya que se trata de una cuestión interna del cuerpo. La autoconvocatoria del cuerpo requerirá luego de una mayoría de dos tercios para concretar la expulsión. En el peronismo desconocen si llegarán al número, pero intentarán hacer un careo con el oficialismo. "Queremos ver quienes lo apoyan. Está preso en Paraguay, lo agarraron in fraganti, es como los bolsos de López", dijeron a Ámbito desde la trinchera de UP.