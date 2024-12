Senado: Unión por la Patria pidió "la inmediata expulsión" de Edgardo Kueider "por inhabilidad moral"

El peronismo denunció que se trata de "un hecho de extrema gravedad que no solo daña la imagen de este cuerpo legislativo, sino también la de la Argentina a nivel internacional". El bloque expresó que el accionar de Kueider representa "un ataque directo a la ética, la transparencia y el honor del Senado de la Nación".

"Estos hechos no son aislados , sino el reflejo de una conducta sistemática basada en intereses personales y negociaciones espurias como ocurrió con la aprobación de la 'Ley de Bases'", continuaron los senadores de UP y agregaron que es "de público conocimiento" que por su acompañamiento a la ley "recibió cargos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y ha sido propuesto para ocupar la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, promovido por funcionarios cercanos al Presidente de la Nación". Actualmente, Kueider preside la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El bloque mencionó que la detención en Paraguay se suma también a las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito en su contra y sus negociaciones con el Gobierno nacional para obtener un cargo diplomático en la embajada argentina en Uruguay. "Son muestras suficientes de la inhabilidad moral del Senador Kueider para formar parte de este Senado de la Nación", puntualizaron.

"Ante esta crisis institucional y moral, exigimos de manera urgente la aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional, para la inmediata expulsión del senador Kueider por inhabilidad moral sobreviniente. El Senado de la Nación no puede ni debe tolerar este nivel de desprestigio. Nuestra democracia requiere de representantes íntegros que actúen en favor del pueblo y no de sus propios intereses. Actuar con contundencia no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético para recuperar la confianza ciudadana", cerraron.

El senador Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay con u$s200 mil sin declarar

Detuvieron en Ciudad del Este, Paraguay, al senador nacional Edgardo Kueider con u$s200.000. El funcionario aclaró que fue un “control de rutina” sobre el Puente Internacional de la amistad.

“Se verificó un vehículo ingresando a territorio paraguayo. Se abrió el vehículo y la persona informó que traía dólares, más de u$s200.000 dólares que no se declararon y más de 600.000 pesos argentinos. Se hizo el procedimiento, se comunicó al fiscal interviniente”, informaron las autoridades paraguayas.

El senador Oscar Parrilli había anticipado más temprano que el bloque UP estaba evaluando "pedir la destitución" de Kueider. "Estamos analizando la posibilidad de pedir la destitución de Kueider para que se lo investigue sin fueros, como a cualquier otro ciudadano", indicó en declaraciones radiales.

El legislador kirchnerista manifestó su "indignación" ante la situación en la que se vio envuelto Kueider, aunque recordó que "entró a la Cámara (de Diputados) por el peronismo y se hizo libertario".

Asimismo, Parrilli rememoró que, en 2023, Kueider y otros senadores armaron un bloque que "impidió contar con la mayoría peronista al Frente de Todos (FdT), con una actitud de ser funcional a la oposición". "Desde que ganó (Javier) Milei fueron un sector que se ordenó con La Libertad Avanza (LLA)", señaló el senador del peronismo.

Y sostuvo que el legislador "va a tener que dar explicaciones sobre el origen de ese dinero y hay que ver si ya hizo otros viajes anteriormente. Claramente tenía la intención de esconder ese dinero", consideró.