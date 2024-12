Victoria Villarruel bajo "fuego amigo": ahora se suma el PRO en el Senado

En la ultima sesión de 2024, Villarruel intentó llevar a cabo la discusión sobre la dieta en medio del debate sobre el futuro del exsenador Kueider, aunque no tuvo éxito: "Solicité que se tratara el congelamiento de las dietas de los senadores, porque a partir del primero de enero se comienzan a actualizar automáticamente. Cuestión que espero que los senadores traten", había advertido. La vice queda así prácticamente sin un esquema de aliados en el recinto.

Además del "fuego amigo" de Javier Milei y Patricia Bullrich, se sumó el actual presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el mismo que admitió en el prime time de la televisión que usa a sus asesores del Congreso para hacer campaña a gobernador en San Luis.

Senado Rosca Política El debate por el rol de Victoria Villaruel sobre las dietas de los Senadores Mariano Fuchila

"No es un momento oportuno pensando en el esfuerzo que está haciendo nuestro Gobierno en reducir el gasto público", dijo la vice. Asimismo, enfatizó en que, "el día en que la inflación tienda a bajar", va a ser "lógico" que los senadores que aducen la necesidad del incremento "sean acompañados". Abdala salió no solo a criticar a Villarruel sino también a cuidar su cargo de presidente provisional ya que Javier Milei tiene a Luis Juez como favorito para reemplazarlo en la preparatoria de febrero donde el Senado deberá ratificar a sus autoridades.

Juez no solo tiene una relación personal directa con Milei sino que es una pieza clave para reforzar el caudal electoral de La Libertad Avanza en Córdoba y darle un golpe político a Mauricio Macro quien viene de dictar la intervención de su partido en esa provincia. Abdala era hasta ahora un soldado de Victoria Villarruel.

El jefe del bloque del PRO, tiene sin embargo otro competidor para la presidencia provisional. Se trata del libertario Ezequiel Atauche quien, a pesar de haber protagonizado sus propios incidentes, gozaría de la confianza de Casa Rosada para desplazar a Abdala en febrero.

Victoria Villarruel en la mira

La desconfianza cruzada entre el Presidente y su vice se disparó con las declaraciones de Milei donde afirma que su compañera de fórmula no tiene injerencia en el esquema de toma de decisiones y que está afuera de las reuniones de gabinete. Por eso el gobierno nacional busca poner a un senador de máxima confianza del Presidente ante un eventual reemplazo de Abdala teniendo en cuenta que la presidencia provisional del Senado está en la línea sucesoria con rango constitucional.

Este fin de semana, Juez salió a cruzar a Villarruel por sus dichos sobre el gendarme Nahuel Gallo. "La vanidad es un espejo horrible, vos te mirás, te ves con números interesantes y ya crees que lo tenés a San Pedro agarrado del calzoncillo y eso es una boludez, porque hoy estás en la cresta de la ola y mañana en el fondo de mar. Vos tenés que ser parte de un equipo. Jugá de 4", fue la crítica del senador cordobés. "No hacen bien esas expresiones. No se puede con todo tratar de sacar ventaja. yo se lo he dicho, 'baje cuatro cambios Victoria'. Usted tiene que entender cómo funciona la institución de la vicepresidencia, que le junta los votos al presidente". "Hay que administrar los egos", fue su consejo para la vice.