Día de la Memoria: cortes de calles y a qué hora son los actos en Plaza de Mayo por el 24 de marzo

Este lunes 24 de marzo, en c onmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , distintas organizaciones de derechos humanos, gremios, partidos políticos y agrupaciones sociales marcharán hacia Plaza de Mayo. El Gobierno no aplicará el protocolo antipiquetes y se espera una menor presencia policial en las calles, en comparación con anteriores manifestaciones masivas.

Desde las 8 de la mañana, militantes de La Cámpora comenzaron a concentrarse en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA), en el barrio de Nuñez. Desde allí partirán rumbo a Plaza de Mayo, recorriendo Avenida del Libertador, Avenida Santa Fe y Avenida 9 de Julio, hasta llegar al Obelisco y finalmente a Plaza de Mayo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también participará de la jornada, con una columna que se concentrará en Tacuarí y Avenida de Mayo.

Cronograma de movilizaciones y actos

Por otro lado, la Mesa de Organismos y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) realizarán un acto conjunto en la histórica plaza a partir de las 16:00, donde se leerá un documento consensuado entre las agrupaciones.

En tanto, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) concentrará en las inmediaciones del Congreso para marchar también hacia Plaza de Mayo, donde difundirá un documento con críticas al Gobierno de Javier Milei. "Llamaremos a profundizar la movilización para frenar el avance de este Gobierno reaccionario", declaró Gabriel Solano, legislador porteño y referente del Partido Obrero.

El operativo de seguridad

El Gobierno de Javier Milei publicó un spot conmemorativo del 24 de marzo en el que negó nuevamente la cifra de 30 mil desaparecidos. Sin embargo, desde el entorno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmaron que no se aplicará el protocolo antipiquetes, ya que se espera una movilización pacífica.

El operativo de seguridad se llevará a cabo en conjunto con el Gobierno porteño y consistirá en un monitoreo constante de la movilización, con una menor presencia policial. Además, agentes de tránsito regularán la circulación en los puntos de mayor concentración de manifestantes.

Cortes de tránsito para este 24 de marzo

A lo largo de la jornada, el tránsito se verá afectado en distintos puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en los alrededores de Plaza de Mayo y el Congreso. Entre los cortes previstos, se encuentran:

Avenida del Libertador al 8400

Avenida Bullrich

Avenida Santa Fe

Avenida 9 de Julio

Obelisco

Diagonal Norte y Plaza de Mayo

También habrá presencia de agentes de tránsito en puntos estratégicos, como:

Conquista y Mitre

25 de Mayo y Mitre

Obelisco

Lavalle y Av. 9 de Julio

Defensa y Alsina

Av. de Mayo y Bernardo de Yrigoyen

Rivadavia y Av. Callao

H. Yrigoyen y Av. Entre Ríos

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona y optar por vías alternativas para circular por la Ciudad.