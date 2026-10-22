Promulgan la ley que distingue a las enfermeras del Hospital Naval de Puerto Belgrano que atendieron a los heridos de Malvinas + Agregar ámbito en









Recibirán la Medalla al Mérito y el Diploma de Honor al Valor y Arrojo que la Provincia otorga a los veteranos de guerra. Durante el conflicto, el hospital atendió a más de 800 combatientes.

El Gobierno bonaerense promulgó hoy la Ley 15.648, que otorga la Medalla al Mérito y el Diploma de Honor al Valor y Arrojo a las enfermeras del Hospital Naval de Puerto Belgrano que prestaron servicio durante la Guerra de Malvinas, a partir de su publicación este miércoles en el Boletín Oficial. La norma había sido sancionada por la Legislatura el 29 de septiembre.

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La distinción, prevista en la Ley 14.622, alcanza a las enfermeras que prestaron servicio bajo bandera entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Ayelén Durán y Rodrigo Aristimuño, y obtuvo media sanción en el Senado en julio. En los fundamentos, los legisladores reconstruyen el papel del personal de enfermería durante el conflicto, cuando el Hospital Naval de Puerto Belgrano se reconvirtió en un centro de atención de heridos de guerra y recibió a más de 800 combatientes.

Al obtener la media sanción, Durán explicó que el proyecto busca reconocer “a las personas que participaron en el servicio de enfermería en el Hospital de la Base Naval Puerto Belgrano durante la Guerra de Malvinas”.

Entre quienes cumplieron esa tarea había un grupo de 59 aspirantes navales a enfermeras, muchas de ellas menores de edad, que todavía estaban en formación cuando fueron destinadas a recibir a los soldados heridos que llegaban del Atlántico Sur. Durante años, estas mujeres reclamaron un reconocimiento del Estado: en la Legislatura bonaerense y en el Congreso nacional se presentaron proyectos para otorgarles una pensión honorífica, que hasta ahora no prosperaron.

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