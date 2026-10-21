Las vulnerabilidades fueron descubiertas mediante inteligencia artificial y podrían permitir el control de servidores sin contraseña. La NSA y organismos internacionales pidieron actualizar los sistemas o desconectarlos.

Alerta mundial por una falla de seguridad en Internet: por qué dejaron de funcionar cientos de sitios web.

Sitios web de gobiernos europeos y empresas de todo el mundo quedaron fuera de servicio este miércoles tras detectarse dos vulnerabilidades críticas en PHP , uno de los lenguajes de programación más utilizados de internet. El hallazgo encendió las alarmas en el sector tecnológico y llevó a distintas organizaciones a desconectar sus plataformas de manera preventiva.

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Los desarrolladores de PHP publicaron parches de emergencia para corregir las fallas, que habían permanecido ocultas durante años y fueron descubiertas mediante inteligencia artificial (IA). Ante el riesgo de ataques, recomendaron a todos los usuarios actualizar el software de inmediato.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) también instó a instalar las correcciones o desconectar los sistemas vulnerables. Según advirtió, las fallas podrían permitir el acceso a archivos y bases de datos, e incluso facilitar que los atacantes tomen el control de servidores web sin necesidad de una contraseña.

Las agencias de ciberseguridad de Europa, Australia, Japón y el Reino Unido recomendaron aplicar los parches cuanto antes. En Países Bajos, la agencia nacional de ciberseguridad desconectó sus propios sistemas, al igual que el servicio de identidad digital DigiD, el sitio web de la Cámara de Representantes y el centro nacional de ciberseguridad.

Las vulnerabilidades fueron descubiertas mediante inteligencia artificial y podrían permitir el control de servidores sin contraseña.

En Francia , varios portales públicos, incluida la Prefectura de Policía de París, dejaron de estar accesibles por pedido de la agencia nacional de ciberseguridad. También Wikipedia anunció que había desconectado algunos sistemas hasta poder aplicar las correcciones.

La preocupación aumentó luego de que se conocieran reportes sobre posibles intentos de explotación. Los expertos advirtieron que la publicación de las correcciones podría facilitar el análisis de las fallas por parte de los ciberdelincuentes y acelerar una ola de ataques.

Cómo la inteligencia artificial descubrió las vulnerabilidades

La empresa de ciberseguridad Wiz, propiedad de Google, informó que detectó las fallas mediante herramientas de investigación basadas en IA. Según explicó, los errores permanecieron ocultos en el código fuente de PHP durante más de una década.

Las vulnerabilidades fueron reportadas en agosto por la firma de seguridad Calif y por OpenAI, creadora de ChatGPT, que las identificó de manera independiente. Wiz también colaboró con los desarrolladores de PHP y otras compañías tecnológicas para verificar las correcciones y reducir los riesgos.

La compañía señaló que la inteligencia artificial permite acelerar el análisis del código y detectar problemas que antes requerían un trabajo manual complejo. El episodio se suma al aumento de vulnerabilidades identificadas con modelos de IA cada vez más avanzados.

Por qué preocupa el alcance de las fallas

PHP se utiliza para desarrollar y mantener sitios web, desde plataformas de comercio electrónico y portales de noticias hasta servicios gubernamentales. Según el rastreador tecnológico W3Techs, está presente en aproximadamente el 75% de los sitios cuyo lenguaje de programación del lado del servidor puede identificarse.

Por esa extensión, los especialistas advirtieron que una gran cantidad de páginas podrían quedar expuestas, especialmente aquellas administradas por organizaciones con recursos técnicos limitados, que pueden demorar la instalación de los parches.

La recomendación de los organismos de seguridad es actualizar PHP de inmediato y, cuando no sea posible aplicar las correcciones, desconectar temporalmente los sistemas vulnerables para prevenir intrusiones.