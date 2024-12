Guía para eliminar archivos innecesarios de WhatsApp y mejorar el almacenamiento del celular

En la actualidad, WhatsApp se convirtió en una de las aplicaciones más utilizadas para compartir fotos, videos, audios y documentos. Sin embargo, el constante intercambio de archivos puede consumir rápidamente el espacio de almacenamiento en tu teléfono, especialmente si no se limpia regularmente. La acumulación de estos elementos puede hacer que tu dispositivo funcione más lentamente, limitando incluso el uso de otras aplicaciones o la toma de nuevas fotos.

Aunque la aplicación de Meta no cuenta con una papelera de reciclaje tradicional, existen formas sencillas de localizar y eliminar archivos innecesarios. De esta manera es podible recuperar espacio y mejorar el rendimiento de tu celular para que tu teléfono vuelva a estar en su mejor estado.

Aunque WhatsApp no ofrece una papelera de reciclaje tradicional, en dispositivos Android existe una “papelera oculta” donde se almacenan los archivos eliminados. Para acceder a ella y liberar espacio en tu dispositivo, sigue estos pasos:

Acceder al Administrador de Archivos: En tu celular, buscá la aplicación llamada “Archivos” o “Gestor de archivos”. Ruta del Almacenamiento Interno: En “Almacenamiento interno” o “Almacenamiento principal”. Ubicar la Carpeta de WhatsApp: En la ruta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Borrar Archivos Multimedia: Dentro de la carpeta, vas a encontrar subcarpetas como Imágenes, Videos, Audios y Documentos. Elegí los archivos o carpetas que quieras eliminar y presioná “Eliminar”.

Es importante solo eliminar los archivos que no son necesarios, porque ya no van a ocupar espacio en tu teléfono y no se van a poder recuperar. Además de los archivos multimedia, WhatsApp guarda copias de seguridad de tus conversaciones. Para liberar más espacio, se pueden eliminar los archivos de las bases de datos: