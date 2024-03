La compañía quiere tener juegos gratis para dispositivos móviles y live-services ed Mortal Kombat, Game of Thrones y Harry Potter.

A pesar de que su último intento, el juego de Suicide Squad: Kill the Justice League creado por Rocksteady, no dio buenos resultados, Warner Bros. Discovery (WBD) insiste en que sus mayores oportunidades de crecimiento en la industria de los videojuegos están en los juegos gratis (free to play) y "live-services" o "juegos como servicio".