Palazzo anunció un paro bancario de 48 horas para la próxima semana

El secretario general del gremio bancario Sergio Palazzo anunció un paro de actividades de 48 horas en todas las entidades públicas y privadas del país para el martes y miércoles de la próxima semana.



"No tienen límite.... organizar la bronca", se tituló el comunicado al que accedió ámbito.com, donde Palazzo y su secretario de Prensa Eduardo Berrozpe detallaron los motivos de la nueva protesta.



"La última propuesta formal de los bancos es un aumento en tres cuotas, 7% (que ya abonan), 4% en julio, 4% en octubre. No quieren abonar la compensación que deben (por enero), y reducen en un 50% la del Día del Bancario", se quejaron los gremialistas.



Además, acusan a los banqueros de "no cumplir" el fallo judicial que insta a los empresarios a abonar la cláusula gatillo de 2017. "Con este Gobierno se sienten impunes. Está a la vista que no hay seguridad jurídica", aseguraron al anunciar la medida.



"Hace tiempo que se han traspasado todos los límites, la paciencia se ha agotado: pero debemos mantener la cabeza fría y organizar la bronca", sostuvieron los dos dirigentes.



"Atendiendo que ha comenzado el cronograma de pagos a los compañeros jubilados y planes sociales, con el fin de que se ordene el pago de sus salarios, el paro de 48 horas previsto se concretará los días 17 y 18 de abril", remarcaron.



Según pudo saber este medio, tanto banqueros como sindicalistas esperaban para este lunes o martes pasado un llamado del Ministerio de Trabajo para reanudar las discusiones formales. Sin embargo, esa convocatoria no llegó y La Bancaria lanzó las medidas.



Palazzo y Berrozpe revelaron que hubo contactos y encuentros informales con las cámaras Adeba y ABA para tratar de destrabar el conflicto, pero algunas ausencias impiden avanzar con un acuerdo. Según dijeron los gremialistas, el presidente de Abapra, Javier González Fraga (Nación), y el de ABE, Gregorio Goity (Columbia), están fuera del país hasta el jueves al mediodía.