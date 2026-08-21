Javier Milei vuelve a hablar ante empresarios: disertará en la Bolsa de Comercio de Rosario + Agregar ámbito en









El Presidente volverá a tomar contacto con el sector privado desde las 20, cuando participe del acto de la entidad. El jueves cerró una nueva edición del Council of the Americas.

Javier Milei hablará ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Javier Milei volverá a tomar contacto este viernes con el mundo empresario. Después de cerrar el jueves una nueva edición del Council of the Americas, el Presidente viajará a Rosario para participar de una actividad organizada por la Bolsa de Comercio local, en una nueva escala de una agenda que lo tiene como protagonista de distintos encuentros con referentes del sector privado.

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La exposición se producirá luego de una jornada en el Hotel Alvear en la que Milei volvió a defender el rumbo económico de su administración y reclamó mayor competencia al empresariado. El Presidente cuestionó la resistencia de algunos sectores frente a la apertura comercial y sostuvo que las empresas deberán adaptarse al nuevo escenario económico que impulsa el Gobierno.

El paso por Rosario también tendrá lugar en un contexto en el que la Casa Rosada busca reforzar su vínculo con el sector privado y sostener su narrativa sobre la necesidad de avanzar con inversiones y reformas estructurales.

Javier Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Rosario. Presidencia Del Council of the Americas a una nueva cita con empresarios La actividad de este viernes llega apenas un día después del discurso de Milei en el Council of the Americas, que reunió en el Hotel Alvear a empresarios, funcionarios y gobernadores.

En el cierre del encuentro, el mandatario hizo una defensa de su programa económico y planteó que el sector privado deberá adaptarse a las nuevas reglas de competencia. El mensaje estuvo dirigido a un auditorio que siguió su intervención con una recepción dispar y en un contexto de creciente debate entre el Gobierno y algunos sectores empresarios por el impacto de la apertura económica.

Javier Milei y un duro discurso ante empresarios en el Council of the Americas. Presidencia “Si quieren vender la misma remera que hacen los chinos cinco o diez veces más cara, me parece que estamos en un problema. ¿Lo entendemos?”, lanzó Milei durante su discurso. Y completó: “La otra es no querer entenderlo, resistirnos y ser cada día un poquito peor o mucho peor”. El mandatario también defendió la competencia como mecanismo para impulsar la transformación de la economía y planteó que el proceso implicará necesariamente cambios en el entramado productivo. “Así como aparecen empresas, desaparecen empresas. Es un fenómeno natural porque se reasignan los recursos”, sostuvo. La agenda de Milei ante empresarios también se da mientras el oficialismo intenta avanzar en el Congreso con algunas de sus principales iniciativas, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvo dictamen de mayoría en Diputados.