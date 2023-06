Werlen: "El sector de La salud vive una transformación, hay un cambio de paradigma"

En ese contexto, liderar una compañía no es sencillo. “La palabra que define al liderazgo hoy en día es el desafío”, sostuvo Werlen, quien contó: “Sancor Salud fue la empresa de medicina prepaga que más creció en el país en los últimos años. Proyectamos para 2030 seguir creciendo hasta llegar a un millón de asociados. Pero sabemos que el mercado de la salud se va a transformar en los próximos años. Porque cambió el paradigma de la salud en Argentina. La medicina no es solo para los pacientes enfermos, también es para la prevención de la salud, se habla de promoción de la salud, del bienestar físico. Soy médico, por lo cual creo que la tecnología y la innovación es clave. Porque tener una mayor cercanía es clave”.

En tanto, al analizar el rol de la innovación en el sector de la salud, Werlen sostuvo: “Es fundamental. El sector de la salud es conservador, pero se viene un cambio de paradigma. Las nuevas generaciones tienen otro concepto de la salud, un concepto más integral. No solamente me cura si estoy enfermo. La gente pide una forma distinta de vincularse con la salud. Las plataformas digitales van a tener un rol fundamental en este sentido. La pandemia aceleró en muchos casos. Con las videollamadas, que no reemplazan un control médico, pero alcanzan para cubrir ciertas necesidades. Incluso es una herramienta que puede ayudar ante la falta de médicos en muchos lugares del interior. Para pensar en los hábitos de vida, para un bienestar completo, la tecnología va a ser clave”.