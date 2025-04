Educación financiera en un libro: "La Gestión Inteligente del Dinero"

Muchas personas hoy, sin demasiado conocimiento, a menudo enfrentan dudas y temores cuando tienen que gestionar su dinero, no saben ahorrar, generan elevados niveles de endeudamiento, no saben qué hacer con sus excedentes y demás preocupaciones que se evidencian día a día. Recibir información sobre el manejo del dinero ya desde chico es vital para mejorar la salud financiera y poder comprender y aplicar que no se puede gastar más dinero del que se recauda, evitando así entrar en situaciones de endeudamiento personal estresantes e innecesarias.