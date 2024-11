La importancia del talento y la adaptabilidad en el sector de los servicios

“Nuestra industria es de planes flexibles, pero con un horizonte claro. Seguramente en el camino vayamos encontrando un montón de obstáculos, pero si tenemos claro a dónde queremos llegar, será cuestión de ser extremadamente creativos e innovadores y apoyarnos en absolutamente todos los instrumentos que tengamos a mano para poder lograr nuestros planes comerciales”, destacó.

A eso le agregó “una de las fortalezas que tenemos los argentinos, que es el privilegio de tener un talento enorme, entonces como CEOs tenemos que encolumnarlo detrás de una idea de valor agregado y expresarla al mercado de la mejor manera”. En lo personal, sostuvo que al trabajar con compañías de cruceros “le brindamos servicios a navieras que mandan a construir barcos, cada vez tienen más camas que llenar y tenemos que cumplir con la cuota y a ellos no les importa si la Argentina está bien o no está mal”.

Szuldman reforzó el concepto de que “siempre hay que estar muy atento, no importa si es Argentina u otro lugar”, porque el de CEO es un rol “complicado”.

“Estoy más acostumbrado en Argentina y ahora en Uruguay con nuevas aperturas y veo que quizás la cosa no es tan compleja. Hay que estar acostumbrados a este dinamismo y adaptándonos todo el tiempo a esos cambios”, valoró.

Diego García.jpeg Diego García, director ejecutivo de CVC Corp Argentina.

La realidad argentina y las proyecciones a futuro

Pensando en la actualidad argentina, García resaltó que CVC Corp es “un grupo brasileño que cotiza en Bovespa, con inversores atrás que te exigen un plan y una rigurosidad en el seguimiento, con un plan de auditorías”, algo que comparó con “la informalidad” que se vive en Argentina.

“En el último coloquio de Idea un ministro (Federico Sturzenegger) decía que no le pidan que baje impuestos, sino reducir gastos. En otro panel, el CEO le dijo que no baje, pero que haga pagar impuesto a todos. Esa informalidad no te la entienden afuera y perdés competitividad”, cuestionó.

A futuro, señaló: “Confiamos en que Argentina, que viene de muchos años de no crecimiento. empiece a tener algunos brotes verdes, dependiendo del rubro e industria. La producción es la única salida, pero en un marco común de salir de esa informalidad”.

Salgueiro.jpeg Joaquín Salgueiro, CEO de Organfur.

En el mismo tono, Salgueiro planteó “construir una idea de valor agregado robusta y salir a expresarla y exportarla a otros mercados, sea un producto o un servicio, con el pilar como talento”.

Sobre las dificultades para trazar un plan, explicó: “En mi caso las metas no son flexibles, tengo que cumplir contratos porque si no el barco sale vacío. Entonces tenemos que ser más creativos”.

Al destacar las cifras del sector, indicó: “Este año tuvimos una caída de cerca del 3,5% del PIB y una inflación altísima. Sin embargo, crecimos un 47% en facturación en dólares y un 30% en pasajeros. Fue un año que tuvo una complejidad particular, pero tuvimos otras ventajas”.

La captación de talentos

Con respecto a la captación de talentos, García indicó que tanto en Almundo, como en Biblos y Ola, “siempre buscas a quien te complemente en el equipo” y definió: “Buscamos gente que pueda dar soluciones a la compañía, que tenga alto rendimiento con capacidad y poniendo los pies en el barro junto a los equipos”.

Salgueiro puso el foco en “una cultura de trabajo, de mucho respeto y orientada a resultados, que es algo central para lograr lo que hoy nosotros estamos sosteniendo como empresa” y comparó: “Puede ser el mejor vendedor o gerente del mundo, pero si no es educada y no tiene respeto, no me interesa”.

Szuldman, a su turno, resaltó que “AQA es la unidad de negocio de la empresa que más está creciendo, muy reconocida en hotelería y gastronomía” y resaltó que en este momento la firma trabaja en “profesionalizarnos con la búsqueda de talentos y descentralizar la toma de decisiones con gerentes, que ayuda mucho a la hora de proyectar”.

A su vez, llamó a “estar muy pendientes” de la gente. “Al ser una empresa de servicios, nuestros clientes nos eligen todos los días. Si no lo atendemos bien, el cliente se da de baja”, advirtió.

Luciano Szuldman, CEO del grupo PWG; .jpeg Luciano Szuldman, CEO del grupo PWG.

Expectativas para la temporada

Ante la inminencia de una nueva temporada de verano, García manifestó que las proyecciones son “positivas”, pero similares al inicio del año pasado. “Aquella vez hubo un adelantamiento de ventas previo a las elecciones y se duplicaron entre octubre y noviembre, pero cayeron un 70% una vez que el gobierno devaluó. Este año, el último trimestre va a ser similar”, observó.

Sobre el comportamiento de los turistas, consideró que en estos momentos “empieza a incorporarse una clase media que quedó relegada el año pasado, que se anima con falta de cuotas a sacar ahorros y pagar en dólar MEP su viaje a Brasil o el Caribe”.

A su vez, resaltó el crecimiento de los viajes a Estados Unidos y Europa. “Los que van a estos destinos lo siguen haciendo y crecieron. Incluso, hay un cambio en los flujos turísticos entre tráfico corporativo, de negocios, cruceros y familias por las corrientes migratorias”, sostuvo sobre el auge de Europa.

En materia de cruceros, Salgueiro aseguró que “el destino estrella es Brasil” y destacó que “ir en crucero a Miami es una opción precio/calidad mucho más barata que estar en Miami”. “Han crecido cruceros en proporción a cantidad de butacas. Van más personas y toma más market share de viajes al exterior”, resaltó.